Una niña navarra de 9 años dona el dinero de su Comunión en juguetes contra el cáncer

Juegos para hacer manualidades, una cocinita de juguete, puzzles, el Monopoly y hasta la Play 5, lo último en videojuegos. A la sala de recreo del hospital infantil del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) parecía que habían llegado los Reyes Magos en pleno verano. Pero no. Quien apareció como por arte de magia fue una niña de 9 años con unos regalos muy especiales: unos juguetes contra el cáncer. Anne Alzuguren López, de Elizondo, donó todo el dinero de su Primera Comunión a la asociación ADANO, de niños con cáncer, para hacerles más llevaderas sus estancias en el hospital, cuando tienen que ser ingresados o van a recibir la quimioterapia. Anne sigue así los pasos de su hermana Nahia, que ahora tiene 13 años, y que también hizo un donativo similar en junio de 2017, tras su Comunión. En el acto de entrega, en el CHN, estuvo la familia de la pequeña, médicos del servicio de oncología pediátrica del centro y responsables de Adano.

La iniciativa de donar vino de María López Úriz, elizondarra de 48 años y madre de las dos niñas. En 2017, y tras el cáncer de ganglios de una amiga de su hija Nahia, que se recuperó, pensó en ayudar a estas familias. “Hay que hacerse cargo de su sufrimiento”, apunta esta mujer, maestra en el colegio público San Francisco Javier de la localidad y catequista en la parroquia Santiago Apóstol. Allí fue donde sus hijas comulgaron. Anne, el pasado 30 de mayo, con otros diez compañeros de Baztan Ikastola, donde ha terminado 3º de Primaria. “Me ha gustado mucho donar estos juguetes y no me ha importado quedarme sin regalos”, confesaba, al tiempo que contaba lo bien que se lo había pasado, con toda la familia, comprando los regalos y ordenando el material escolar en cajas de plástico (tijeras, rotuladores...) para que cada niño tuviera lo suyo, ya que por el covid no se puede compartir.

El centro de salud de Elizondo, y la familia y amigos de toda España de los Alzuguren López fueron muy generosos para que estos niños con cáncer puedan jugar con la Play cuando estén en la habitación de aislamiento o se diviertan con la cocinita. “El día que llevamos los juguetes, dos niñas pequeñas se volvieron locas al verlos todos juntos. Han sido un poco más felices”. Como Anne, que celebró su Primera Comunión con una comida en un restaurante, y como asegura su madre, “con la sonrisa en los ojos”.

