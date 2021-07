El único lugar para tomar un ‘brunch’ en Pamplona

Frida Café Bistro abrió sus puertas el pasado mes de febrero, pero este innovador proyecto llevaba ya un tiempo gestándose en la cabeza de su propietario, Rubén González (39 años).

“Yo trabajaba en Toyota y en las semanas que estuvimos completamente confinados el pasado año me di cuenta de que el proyecto Frida era el que me parecía realmente emocionante y pensé por qué no, por qué un virus tiene que frenar la ilusión y las metas”, asegura González. El nombre de Frida hace honor a esa ilusión, él mismo asegura que lo escogió porque Frida Khalo ha sido una persona luchadora que se ha rehecho. “Me encanta su obra de arte y su vida es interesantísima. En su momento fue una rompedora de todo y para mí es un icono”, relata.

El proyecto Frida tiene algo que, hasta el momento, no ha existido en Pamplona: el brunch. Además, todos sus productos son artesanos y, en su mayoría, kilómetro cero. También se centran en el café, hasta el momento han utilizado un café especialidad de mezcla de dos orígenes (60% de Colombia y 40% de Etiopía), pero en breve sacaremos nuestra propia marca de café.

El propietario asegura que el brunch es una de sus obsesiones. “He vivido en EE.UU. unos años y es algo que para mi era cotidiano, el hecho de que al llegar aquí no hubiera más que en Madrid, Barcelona o Bilbao me pareció increíble e imperdonable”.

El brunch consiste en un desayuno fuerte que se intervala en diferentes horarios entre las 9 y 14 horas. Comienza con una bebida que suele ser café, continúa con una granola y un yoghurt completamente artesanos con fruta. De ahí a un plato salado: la tostada Frida benedict que lleva huevo poché sobre base de aguacate y pan artesano de masa madre. Luego un zumo, smoothie o batido, todo con ingredientes naturales. Por último algo dulce con opción vegana.

A partir de septiembre comenzarán a especializarse en tartas de queso en tres variantes: las tres al horno con la diferencia de que dos son con base de galleta, una de galleta maría salada y otra de oreo, la tercera llevará chocolate blanco.