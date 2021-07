De la playa de Salou, a la PCR

Cerca de 200 jóvenes se acercaron este viernes a la antigua Forem para someterse a una PCR a pesar del calor. La mayoría acababa de llegar de Salou (Tarragona) de celebrar el fin de curso con sus amigos y aprovechó el llamamiento del Gobierno de Navarra para descartar posibles contagios. Lo hicieron por iniciativa propia o de sus padres, pero con el objetivo de proteger a sus familias, incluso con los mayores vacunados. “Ya que hemos sido responsables allí, habrá que serlo aquí”, alegó Irune Santesteban Macaya, de 18 años.

Santesteban volvió el jueves del viaje al que había acudido dentro de una cuadrilla de 14 amigos del barrio. Estuvieron entre ellos, señaló, y llegaron a Salou “con un poco de miedo” de infectarse. Les pareció que en Navarra se cumplían más las normas de prevención: “Nos quedamos sorprendidos. Allí iba todo el mundo sin mascarilla,policías y todo”. La imagen impresionó a la chica porque creía que los agentes “debían dar ejemplo”.

Amaia Astiz Olazaran, de 17 años, regresó el domingo 26. Una amiga suya dio negativo en la PCR que se hizo a la vuelta, pero Astis insistió en hacérsela ayer “por seguridad”. Indicó que en las últimas jornadas, ya a punto de eliminarse la obligación de usar mascarilla en la calle, los veraneantes no la usaba. Para Amaia Astiz, “se estaba más seguro en las discotecas” porque “iban recordando a cada rato” que eran obligatorias. Sin embargo, dudó de que las restricciones de aforo se hubiesen cumplido.

Con la misma edad, pero de distinta cuadrilla, Zaira Rivera Ocaña matiza que dependía del local de ocio nocturno al que acudiesen. En algunas solo se podían descubrir la cara cuando estaban sentados consumiendo; en otras, apenas se veía a clientes con mascarilla. Ha sido al regresar, admitió, cuando ha procesado todo el riesgo al que se pudieron exponer: “En el momento no lo piensas”. El motivo de ir a Forem, agregó, era no contagiar a sus familiares porque no todos tenían la pauta completa: “Yo sé que soy joven y lo pasaría bien”.

Algunos de los que acudieron este viernes confesaron ver poca actuación policial y que cuando los agentes “paraban” a los grandes grupos era para confiscar el alcohol o cachearlos, pero no pedían distancia ni que se cubrieran la nariz y la boca.

Xavier Erdozia Zabala, a sus 21 años, opinó en cambio que en Salou no vio a más gente sin usar mascarilla que en Navarra. “A la noche ya no la llevaban tantos, había más jóvenes”, agregó. Sus amigos y él estuvieron sobre todo en la playa y “de juerga en el piso”.

Aunque había un cartel en la entrada que indicaba ‘Salou’, algunos, con su moreno, quisieron comprobar si estaban contagiados. Xabier Calleja Gómez, de 21 años, pasó unas vacaciones familiares en La Pineda. Al volver el jueves, se sintió mal, “Creemos que me dio un golpe de calor”, expuso. Pero decidió pasar por la prueba para descartar el contagio: “Mis padres están vacunados, más que nada por mi hermana, de 16 años”. Arantxa Zarranz Ozcariz veraneó con su familia, pero una noche la pasó sus amigos en Salou.

Ane Esparza Zafra estuvo en Blanes con sus amigas, pero tuvo que volver a su domicilio sin PCR.