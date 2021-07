Las claves de las ayudas: las solicitudes se resolverán en dos meses

Estos son algunos requisitos de las ayudas directas a autónomos y empresas (información facilitada por el Gobierno ).

¿Cuál es la finalidad de estas ayudas directas?

El objetivo es apoyar la solvencia de empresas y autónomos y reducir el endeudamiento del sector privado. Por eso, se destinarán a las deudas de los negocios y a pagos a proveedores y otros acreedores (financieros y no financieros).

¿Cuál debe ser el destino del dinero?

En concreto, servirá para pagar deudas por servicios o suministros, salarios, arrendamientos, reducción de deuda financiera (amortización del capital, no de los intereses), deudas tributarias y pérdidas de la empresa durante el periodo subvencionable (no pérdidas puntuales por deterioro del valor). Estos gastos pendientes deben ser de la actividad económica del beneficiario (no deudas personales) y tienen que haber sido contraídos entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021, fruto de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021. Deberán estar pendientes de pago en el momento de solicitar la ayuda. El IVA y otros impuestos indirectos no serán subvencionables cuando se puedan recuperar o compensar por el beneficiario.

¿En qué orden se deben abonar las deudas con la ayuda y en qué plazo?

La ayuda deberá destinarse, por este orden de pago, en primer lugar a proveedores y otros acreedores no financieros. En segundo lugar, a reducir la deuda financiera que cuente con aval público, por ejemplo créditos del ICO (amortización del capital, no de los intereses); y en tercer lugar, a reducir la deuda bancaria que no tenga aval público o préstamos privados (amortización del capital). El plazo para realizar los pagos finalizará el 31 de octubre de 2021.

¿Estas ayudas son compatibles con otras subvenciones?

Sí, son compatibles con cualquier subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de otras administraciones o entes públicos o privados, siempre y cuando el total del dinero recibido no supere el 100% del importe de los gastos subvencionables y se respeten los límites establecidos en el marco temporal de la UE (1,8 millones desde el 2 de abril de 2020). Por eso, se pueden solicitar aunque se hayan recibido las ayudas que se dieron en Navarra a la hostelería, al turismo y otros sectores, o las que recibieron los autónomos.

¿Quién puede solicitarlas?

En líneas generales, podrán optar personas y profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el IRPF, además de autónomos y empresas cuyo volumen de negocio anual declarado o comprobado por la Administración en el IVA en 2020 haya caído más de un 30% con respecto a 2019 (esa reducción se calcula sobre el total de las actividades económicas que desarrolle la persona solicitante).

¿A qué actividades económicas se aplican estas ayudas directas?

El Gobierno foral las ha ampliado y son más de un millar, entre las que están, por ejemplo, las actividades comerciales y turísticas, alquiler de maquinarias y locales, profesiones relacionadas con la docencia, la salud y la agricultura, reparación de automóviles y maquinaria, entre otras. El Gobierno estima que los beneficiarios rondarán los 12.500.

¿Cuál es la cuantía máxima de las ayudas?

El importe variará en función de las características de la empresa, y de su tributación. Con carácter general, estas son las cuantías: Ascenderán a 3.000 euros para aquellas que apliquen el régimen de estimación objetiva del IRPF. Cuando declaren una caída superior al 30% en su volumen de operaciones en 2020 con respecto a 2019, la ayuda variará en función de la reducción y de los establecimientos y personal que tengan. En estos casos, la ayuda podrá cubrir el 20% de la caída del volumen de operaciones (empresas o profesionales y establecimientos permanentes que tengan más de 10 trabajadores) o el 40% (en empresas o profesionales que apliquen el régimen de estimación directa en IRPF, así como establecimientos permanentes con un máximo de 10 empleados). La cuantía oscilará en estos casos entre un mínimo de 4.000 euros y un máximo de 200.000.

¿Las ayudas se darán a nuevas empresas y autónomos?

Con carácter general, los solicitantes deberán haber desarrollado la actividad en 2019 y 2020 y continuar ejerciéndola en el momento de presentar la ayuda. La convocatoria sí incluye casos específicos (con otras cuantías máximas de ayuda), como el de empresas y profesionales que se hayan dado de alta entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2020 (no más tarde), o que hayan estado de alta durante un periodo inferior al año en alguno de los dos ejercicios (2019 o 2020).

¿Qué compromisos adquieren los beneficiarios?

Deberán justificar antes del 31 de octubre de 2021 que han destinado la ayuda al abono de la deuda o pagos pendientes. Además, deberán comprometerse a mantener su actividad hasta el 30 de junio de 2022; a no repartir dividendos en 2021 y 2022; y a no aprobar incrementos en las retribuciones de la alta dirección al menos durante dos años después de la concesión de la ayuda.

¿Cuál es el plazo para solicitar las ayudas?

Las empresas y profesionales podrán solicitar las ayudas a partir de las ocho de la mañana del 20 de julio y hasta el 20 de agosto, sólo de manera telemática, a través de la ficha correspondiente del Catálogo de Trámites del Portal del Gobierno de Navarra (www.navarra.es), con la acreditación Cl@ve o mediante el certificado electrónico. Ya se pueden consultar en la web las bases reguladoras de la convocatoria.

¿Cuándo se resolverán y cobrarán las ayudas?

Las solicitudes se irán resolviendo conforme se presenten, en un plazo máximo de 2 meses, y se notificarán esas resoluciones en el catálogo de trámites del portal del Gobierno, donde también se podrá consultar el estado de la solicitud. La ayuda se dará en un pago único y se abonará directamente en la cuenta bancaria que haya facilitado el solicitante.

¿Dónde acudir en caso de dudas?

El Ejecutivo ha habilitado un teléfono, el 848 43 33 00 que atiende de 8 a 15 h de lunes a viernes, y un correo electrónico (ayudas.solvencia.empresarial@navarra.es). Se puede consultar en el portal web un documento de preguntas y respuestas.