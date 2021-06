El Gobierno navarro decide no nombrar a Andreu Mas-Colell asesor de I+D+i

El Gobierno navarro no incluirá al exconsejero de Economía de la Generalitat Andreu Mas-Colell en el Consejo Asesor de I+D+ i, tras ser uno de los investigados por el Tribunal de Cuentas por los gastos de promoción internacional del procés independentista entre 2011 y 2016.

Navarra Suma había exigido en un comunicado al consejero de Universidad e Innovación del Ejecutivo navarro, Juan Cruz Cigudosa, la revocación de Mas-Colell como miembro del consejo navarro asesor de I+D+i por "su implicación en el desvío de fondos del proceso independentista en Cataluña" y al que el Tribunal de Cuentas reclama una fianza de 2,8 millones de euros.

El departamento de Cigudosa ha confirmado a Diario de Navarra la decisión de que Mas-Colell no forme parte del citado órgano asesor. Han indicado que para integrar este consejo, "además de criterios de excelencia, internacionalización y reconocido prestigio en toda la cadena de valor del conocimiento, obviamente son necesarios unos principios de ética personal y profesional". "En esta ocasión, la existencia de una reciente resolución del Tribunal de Cuentas siembra dudas sobre el cumplimiento" de esos principios, "lo que imposibilita su nombramiento". Estas mismas fuentes han indicado que como todavía no se había aprobado la orden foral que recoge la composición de este consejo, no es necesario emitir ninguna orden de revocación como pedía Navarra Suma.