Todos los partidos apoyan el posible anticipo de jubilación de Policía foral

Actualizada 25/06/2021 a las 11:13

Los sindicatos de la Policía foral han recibido en el Parlamento de Navarra el apoyo político para que los agentes de este cuerpo puedan acogerse a un anticipo de la edad de su jubilación, como ya la tienen otros como la Ertzaintza, así como trabajadores con actividades profesionales de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre.

"Solicitamos de todos los grupos parlamentarios que, en la medida de sus posibilidades, presionen todo lo que puedan en el Congreso de los Diputados para que más pronto que tarde se pueda aprobar el adelanto de la jubilación de la Policía foral", para su entrada en vigor el próximo año, ha dicho en nombre de los sindicatos Javier Ojer (CCOO).

"Para eso hay trabajo", ha señalado en representación de los sindicatos CSIF, APF, CCOO, ELA y UGT, y ha explicado que el punto fundamental es que en los Presupuestos Generales de 2022 aparezca la medida económica que permita este adelanto de jubilación y la medida legal que recoja la tasa de reposición mediante Oferta Pública de Empleo, al tiempo que ha agradecido "el compromiso político" obtenido de los grupos presentes.

Ha recordado que la reivindicación lleva ya vigente 12 años y contrasta con la situación que ya tienen cuerpos similares como la Ertzaintza -no así los Mossos d'Esquadra ni la policía canaria- o las Policías locales de toda España, cuyas funciones son equiparables a la de la Policía foral.

Esta posibilidad -no obligatoriedad- de jubilación anticipada también la tienen otros colectivos profesionales como personal de vuelo, mineros, trabajadores del mar, ferroviarios, artistas, toreros o bomberos, ha dicho Ojer, quien como muestra de la situación actual y su repercusión en un futuro inminente, ha señalado que 580 agentes, el 54 % de la plantilla de la Policía foral, tiene más de 48 años, mientras que 295 (28 %) superan los 53 años y hay 106 con más de 58 años.

Al respecto, Francisco Javier Tarazona (CSIF) ha advertido de que en diez años 356 policías forales tendrán 60 o más años, "un problemón para la propia Policía foral, que con ese rango de edad no es una policía porque no se puede prestar un servicio público como debe darse".

En esos "reflejos y condiciones físicas mermadas" que van aparejadas a la edad, Iosune Sánchez (UGT) ha lamentado que este cuerpo "está a la cola de las policías de Navarra", mientras que Óscar Moreno (ELA) ha considerado que "el asunto está parado" en el Ministerio en el que se tramita su expediente, donde desde la pasada legislatura cuentan con todos los informes preceptivos.

Por ello, Gonzalo Mora (APF)ha incidido en que "aquí lo que falta es voluntad política" porque "no hay argumento sólido para que los policías forales no tengamos reconocido ese derecho".

En el turno de los grupos, todos los portavoces presentes (han faltado Podemos e I-E) han reiterado su apoyo a la reivindicación y comprometido gestiones en su grupo político en el Congreso para impulsarla, en la medida de sus posibilidades.

Además, José Suárez (NA+) ha criticado la postura del PSOE por "decir unas cosas cuando está en el Gobierno y otras cuando no lo está", y ha achacado al Gobierno socialista el parón del trámite porque "o no saben realizar el procedimiento, o no es una prioridad para ellos", al tiempo que ha asegurado que "la capacidad del Gobierno de Chivite para influir en el de Sánchez es nula".

La socialista Inmaculada Jurío le ha recordado que tampoco en los años de Gobierno del PP se arregló esta cuestión, en la que "por parte del Gobierno de Navarra existe una voluntad política y también una voluntad práctica para que ustedes accedan al derecho que tienen".

En la misma línea, Blanca Regúlez (Geroa Bai) ha afeado al PP que "algo podrían haber hecho" durante anteriores gobiernos populares para formalizar una situación que supone "un agravio comparativo respecto a otros cuerpos".

Por EH Bildu, Adolfo Araiz ha reconocido que "estamos todos de acuerdo pero esto no avanza", al tiempo que ha defendido el trabajo del anterior Gobierno de Navarra porque "remitió toda la documentación precisa para que el Ministerio tomara una decisión" sobre cuyo parón se ha preguntado.