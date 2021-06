La huelga en talleres de coches afectó a algunos concesionarios

Actualizada 25/06/2021 a las 06:00

La falta de avances en la negociación del convenio de talleres de reparación de vehículos llevó ayer a la mayoría sindical, formada por ELA, CC OO y LAB, a secundar la primera jornada de huelga de las cinco previstas hasta el próximo miércoles.

Las repercusiones del paro fueron, según la patronal del sector, “muy escasas” y solo afectaron a algunos concesionarios. Desde ELA reconocían que el seguimiento de la huelga en los talleres pequeños de barrio había sido escasa, pero consideraban que la movilización había sido “un éxito” teniendo en cuenta que sí había sido secundada por algunas de las concesiones más importantes como “Gazpi, Unsain o Torregrosa”. Sin embargo, denunciaban que algunos centros de trabajo no habían permitido el acceso a los piquetes informativos.

El único sindicato que no participó fue UGT, que tiene el mayor número de representantes pero cuenta con la mayoría. Esta formación presentó el pasado 16 de junio una propuesta alternativa que, según destacaban, aseguraba “la revalorización del poder adquisitivo” y la reducción de la jornada anual en 10 horas. Desde ELA consideraban que la propuesta de UGT era “a la baja” y que provocaría “una pérdida de poder adquisitivo”. La patronal del sector saludaba el documento de UGT aunque añadían que no iban a entrar a valorarlo debido a que no estaba respaldado por una mayoría suficiente para firmar un convenio. En cualquier caso, los empresarios se mostraban abiertos a seguir negociando dentro de unos parámetros “aceptables para ambas partes”. En ese sentido, recordaban que el volumen de negocio había caído un 25% y que el sector se enfrenta a una dura reconversión tecnológica.