Chivite argumenta que no se valore el euskera en la zona no vascófona por la realidad sociolingüística

Actualizada 23/06/2021 a las 12:12

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha defendido que la intención del Ejecutivo de no valorar el euskera como mérito en la zona no vascófona en el acceso a la Función Pública se basa en la realidad sociolingüística de esta zona, donde el conocimiento del euskera por parte de la población de más de 16 años es del 2,6%.



Chivite ha afirmado, en respuesta a una pregunta de EH Bildu en una comisión parlamentaria, que "se le hace un flaco favor al euskera utilizándolo como ariete político, porque la mejor forma de proteger la lengua es respetando la decisión de la ciudadanía sobre su conocimiento y sobre su uso". "Otra cosa puede entenderse como imposición y entonces el daño si puede ser irreparable", ha advertido.



Así, la jefa del Ejecutivo ha explicado que el borrador del decreto prevé que "el euskera se valorará como mérito en la zona vascófona en todos los puestos, atendiendo a su condición de lengua cooficial junto con el castellano; en la zona mixta se valorará en los puestos en los que haya una relación del puesto con la atención a la ciudadanía, atendiendo a la realidad sociolingústica, y en la zona no vascófona no se valorará como mérito, atendiendo a la realidad sociolingüística".



En el caso del Servicio Navarro de Salud, se realizará "una regulación específica" en relación con los puestos de atención ciudadana.



María Chivite ha afirmado que "el Gobierno de Navarra trabaja para dar certidumbre jurídica" tras la anulación por parte del TSN de varios artículos del decreto foral aprobado la pasada legislatura.



Actualmente, el Gobierno está "ultimando el borrador" del nuevo decreto tras un trabajo "intenso". "El borrador se trasladará a los sindicatos de la Mesa General de Función Pública, después se aprobará en sesión de Gobierno y se prevé que la tramitación para aprobar el nuevo texto se desarrolle en el segundo semestre de este mismo año", ha explicado.



Chivite ha subrayado que "asociar la política lingüística únicamente al acceso a la función pública es tener una visión muy pobre de lo que es la política lingüística, porque es promoción, es educación, es visibilización, es medios de comunicación, y todo esto se está haciendo". "No ayuda a la lengua que se centre el debate en un aspecto muy concreto y no en el conjunto de la política lingüística", ha indicado.



La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que "no existe ningún criterio jurídico o sociolingüístico" que justifique la decisión del Gobierno de Navarra y ha considerado que "se trata de una decisión política, partidista, y supone un retroceso inaceptable".



"Nos hace sentir a las personas euskaldunes no ya ciudadanos de segunda sino de tercera categoría. El mensaje que se está dando es que el euskera discrimina pero otras lenguas no. Que el euskera es tolerable siempre que se mantenga en las reservas del norte. Para un Gobierno que se autodenomina de progreso no es admisible plantee esta cuestión en esto términos, mirando de reojo a la derecha para no molestar a nadie. Tiene una mirada absolutamente cortoplacista y esto a quien fortalece es a los sectores más reaccionarios", ha dicho.



Por tanto, ha pedido al Gobierno de Navarra que "rectifique esta posición, están a tiempo, no hagan politiqueo".



María Chivite ha respondido que la legislatura pasada, con el decreto foral entonces vigente, no se aplicó la valoración del euskera como mérito entre 2017 y 2019 en la zona no vascófona y si se valoraron los idiomas comunitarios. "Allá estaban ustedes en el Gobierno y en concreto su formación política con la señora Beaumont al frente del departamento de Función Pública, que no aplicó la valoración de mérito del euskera en la zona no vascófona y sí lo hizo con idiomas comunitarios. Si cuando están no lo hacen, difícilmente pueden explicar que ahora exigen a los demás lo que ustedes mismos no hacían. A mi me parece que es una actitud responsable hacer caso a la realidad sociolingüística y más cuando se gobierna", ha afirmado.