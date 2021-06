La población de Malí huye de la guerra

Actualizada 20/06/2021 a las 06:00

“¿Qué es la protección internacional?”, pregunta la abogada de Cruz Roja Navarra, María Álvarez Urturi, a los chicos, que escuchan sentados en el salón de la casa de acogida. Lo hace en castellano y en francés y Karim, traductor maliense, repite en bambara. “La protección internacional es un derecho humano fundamental. Tenemos derecho a que se nos proteja en otro estado cuando la vida está en peligro en el nuestro”, deja claro desde el comienzo de la exposición. “Una persona a la que se le concede la protección internacional es porque ha sufrido una violación personalizada, como por ejemplo pertenecer a un grupo social en concreto o huir de un conflicto armado, tal y como ocurre a la mayoría de los malienses que llegáis a Navarra”. La abogada emplea un lenguaje sencillo y directo para que comprendan su situación. “La oficina de asilo lee vuestras historias y analiza si las razones expuestas responden a alguna de los dos tipos de protección. Por eso os lo preguntamos cuando llegáis. Y el Ministerio de Interior será quien os responda, aproximadamente entre seis y nueve meses”. Karim traduce, los chicos asienten. “Mientras tanto recibís unas tarjetas blancas y rojas. La blanca es el resguardo que demuestra que habéis realizado la solicitud de asilo y que a partir de los seis meses os autoriza a trabajar. Después de nueve meses, se os entregará la roja. En esta ocasión, lleva foto, datos personales y se renueva cada seis meses. Nadie la tiene aún. Pero, si no dan respuesta a la solicitud de asilo en nueve meses, entonces deberíamos preparar esta tarjeta roja”. María Álvarez les recalca algo más, lo subraya elevando levemente el tono. “El primer derecho que tenéis es que no se os expulse de España. Es el principio básico de la protección. Tenéis derecho a quedaros aquí”. Karim traduce. “También tenéis derecho a prestaciones sociales, por eso estáis en este programa. Tenéis derecho a asistencia médica, cursos de formación, a empadronaros, etc. Es decir, esta hoja blanca os reconoce mientras se espera una respuesta de la oficina de asilo”. Actualmente, la oficina de asilo está respondiendo que sí a un 67% de las veces de las solicitudes de Malí. “La tasa de respuesta positiva en general fue el año pasado en torno al 5%”, indica la abogada. “Malí es el tercer país en número de solicitudes de asilo después de Venezuela y Colombia”.



¿Y cuando llegue la respuesta? “Si es positiva, nunca os devolverán. Se ha reconocido que hay un peligro para vuestra vida. Por lo tanto, tendréis un permiso de trabajo y residencia permanente en España. Se os entregará una tarjeta (TIE) que así lo acredite, podréis obtener un documento de viaje y, sobre todo, traer a vuestra familia directa. Además de ayudaros en la gestión de la tarjeta podréis seguir en el itinerario hasta los 18 meses del programa. No necesariamente en esta casa, pero sí en un piso alquilado”.



¿Y si la respuesta es negativa? “Os quedaréis en situación irregular. Perderéis los derechos como solicitantes de asilo y valoraremos la posibilidad de recurrir. También buscaremos otros medios de encontrar el permiso de residencia y de trabajo. Por eso es importante entender que esta respuesta cambia mucho la situación de derechos de la persona y su situación respecto a la del programa. En cualquier caso, mientras estudian cada historia, yo me encargo de preparar informes de apoyo para que tengáis más oportunidades de obtener una respuesta positiva”.