Actualizada 18/06/2021 a las 13:31

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha manifestado que la Comisión Coordinadora en la Comunidad foral sobre la EvAU ha trasladado al departamento que no ha apreciado, respecto al examen de Matemáticas II en la prueba ordinaria de este año, la existencia de un perjuicio a los estudiantes, por lo que ha acordado no tomar nuevas medidas en relación a esta materia.

Así lo ha señalado el consejero al ser preguntado por los medios de comunicación por la petición del IES de Tierra Estella, a la que se ha adherido algún otro centro, para que se reparara "el daño causado a los estudiantes por la errata en el examen de Matemáticas II" y pudieran repetir la prueba.

Gimeno ha explicado que ayer a última hora recibieron un documento donde "se nos daban aclaraciones a este respecto". La Comisión Coordinadora ha señalado así al departamento de Educación que "una vez detectadas las erratas fueron comunicadas en todas las aulas, y para evitar posibles perjuicios a los estudiantes se tomó la decisión de que se dieran por válidos aquellos ejercicios que fueron resueltos sin corregirlas". "Este criterio fue aplicado por todos los correctores, tanto en la primera como en la segunda corrección", ha detallado Gimeno.

Según ha continuado, la comisión "ha estudiado los resultados y reclamaciones de los centros y tribunales para poder detectar algún efecto perjudicial del desarrollo de la prueba en los resultados", y ha señalado que "los resultados examinados, tanto por ciento de aprobados y nota media de aprobados, y el número de exámenes reclamados no muestran una desviación respecto a los resultados de años anteriores".

Gimeno ha trasladado lo expuesto por la comisión de que "una vez comprobado que las erratas no impedían la resolución de los ejercicios y a la vista de los resultados, no se aprecia la existencia de un perjuicio en los estudiantes y se acuerda no tomar nuevas medidas en relación con esta materia".