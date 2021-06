Sustrai Erakuntza critica el limitado alcance de la ley de cambio climático

Actualizada 17/06/2021 a las 09:13

La fundación Sustrai Erakuntza critica la futura ley foral de cambio climático por considerar que "solo plantea cambiar lo mínimo para que la lógica de negocio y beneficio privado asociada al modelo de producción y consumo actual se vea alterada lo menos posible".

Tras afirmar que esta nueva ley viene precedida "de un proceso de participación ninguneado", Sustrai Erakuntza añade en un comunicado que el anteproyecto aprobado por el Gobierno refleja además su "nulo interés por recoger las aportaciones de contenido realizadas por organizaciones sociales" pero es "muy flexible y condescendiente con las demandas empresariales".

Y añade que, a pesar de que la consejera Itziar Gómez ha defendido el texto como "ambicioso", los objetivos que se persiguen son la reducción de emisiones en un 45% para 2030 y un 80% para 2050 con respecto al año 2005, previsiones "muy por debajo de los actuales objetivos europeos, y aún más de las advertencias científicas".

Sustrai Erakuntza agrega que la intención del Gobierno con esta nueva ley "es un auténtico brindis al sol al no venir acompañadas de una planificación de los cambios necesarios para conseguir tales reducciones de emisiones", y al respecto recuerda que a día de hoy "los combustibles fósiles, la mayor causa de cambio climático, siguen constituyendo el 80% de la energía que consumimos".

Critica también que en el anteproyecto "apenas se vislumbran medidas que cuestionen de raíz la apuesta por las grandes infraestructuras" a las que, como el TAV, atribuye "serio impactos en el territorio, en los ecosistemas, en la biodiversidad, en la salud y en la alimentación", al tiempo que el texto permite que pervivan "las centrales térmicas de Castejón, las macrogranjas y la minería de las multinacionales".

Denuncia asimismo el "retraso" con el que se ha presentado este anteproyecto de ley, que apunta puede tener que ver con "el tiempo que se ha regalado a las empresas para presentar el caótico aluvión de polígonos solares y eólicos", y pone en duda que la futura ley tenga efectos en infraestructuras renovables ya asentadas, por lo que pide "una moratoria" para estos parques en los que denuncia afecciones además para la agricultura.

En movilidad sostenible Sustrai Erakuntza dice que "se echa en falta medidas que integren la ordenación del territorio y la planificación del transporte para reducir su demanda", y "llama la atención" que "no recoja ninguna medida para promover el uso y mejora del ferrocarril", mientras avanzan "en dirección contraria" las obras del TAV.

Por último asegura que el anteproyecto de ley de cambio climático "no puede ser más decepcionante" en materia de gestión de los recursos hídricos ya que "no se establecen objetivos de ahorro en los consumos y no existe un pronunciamiento claro para no ampliar la superficie de riego en Navarra y dedicar los recursos disponibles a mejorar los actuales regadíos".

