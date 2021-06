Adanero (UPN) a Bildu: "Siguen entregados al PSOE"

Actualizada 15/06/2021 a las 21:16

El diputado de UPN Carlos García Adanero ha arremetido este martes, 15 de junio, contra los representantes de EH Bildu en el Congreso, ante quienes ha defendido que los "únicos" derechos negados a la ciudadanía navarra, vasca y española en su conjunto durante los últimos cuarenta años fueron los que negaron "los etarras asesinando a quienes no pensaban como ustedes". "Esos son los derechos que se han negado y no se pueden recuperar porque esas personas ya no pueden volver", ha acentuado el regionalista.

En una intervención en la Cámara Baja, García Adanero no ha permitido a Bildu que se arrogue el papel de defensor del autogobierno. "Ustedes hicieron presidente a Pedro Sánchez y la primera decisión colegiada de su Gobierno fue recurrir una ley navarra. Y ustedes apoyaron a María Chivite como presidenta navarra, que lo único que ha hecho es ponerse de rodillas ante Sánchez y decir que sí a todo. Así que menos lobos con el autogobierno porque, a la vista está, siguen entregados al Partido Socialista", ha manifestado el diputado de UPN, para sostener que Bildu no quiere autogobierno sino soberanía, "que no es lo mismo". "Quieren obligarnos a pasar por Vitoria para hablar con Madrid, pero eso no lo van a permitir nunca los navarros. Quieren que Navarra se incorpore a la Comunidad Autónoma Vasca", ha señalado.