The British School of Navarra celebra su primera graduación de alumnos

Actualizada 14/06/2021 a las 16:24

The British School of Navarra celebró el pasado viernes la primera graduación de alumnos en un acto tradicional al estilo inglés, en el que no faltaron la toga y el birrete. “Esperamos que, como colegio, siempre aprecieis los valores y las competencias que os ha proporcionado la educación británica”, formuló Julia Plant, su directora académica. Una educación que enfoca todo su esfuerzo en conseguir el equilibrio perfecto entre la enseñanza de contenidos académicos y el desarrollo de competencias complementarias. “Habéis desarrollado habilidades fundamentales que os equiparán bien para vuestra vida laboral futura; habilidades de resolución de problemas, análisis, evaluación y aplicación de conocimientos, no sólo de comprensión. Habéis aprendido a ser flexibles y creativos”, añadió.

La directora animó a los alumnos que se graduaban a prepararse para liderar y asumir responsabilidades, a tener confianza en sus propias capacidades y a ocupar un lugar propio en el mundo. En este contexto citó a Nelson Mandela: "Está en vuestras manos hacer del mundo un lugar mejor", para finalizar expresando: “Hoy, nosotros, como escuela, estamos orgullosos de todo lo que habéis conseguido y os deseamos toda la felicidad para el futuro, os lleve donde os lleve”.

Siete alumnos, la mayoría de ellos navarros, han alcanzado la madurez universitaria en el único colegio privado e internacional de Navarra: Gaizka, Ángel Luis, Iván, Ilargi, Xabier, Teresa y David.

Este último habló en un perfecto inglés, en nombre de todos sus compañeros, expresando su agradecimiento al colegio y a los profesores por los años en los que les habían hecho sentirse “parte de un gran equipo”. “Gracias no sólo por enseñarnos, sino por influir en nuestro interés por los temas. Gracias por alentarnos a todos a dar lo mejor de nosotros mismos y por el tiempo extra que nos habéis dedicado para aseguraros de que entendíamos las cosas con suficiente claridad”, añadió el recién graduado. Todos ellos se incorporarán el próximo curso tanto a universidades españolas como internacionales.

EL ÚNICO COLEGIO INTERNACIONAL DE NAVARRA

Inaugurado en 2010, el colegio se puso en marcha apoyado por familias de la Comunidad foral que buscaban un modelo alternativo de enseñanza para sus hijos. En 2018 se trasladó a Gorraiz, donde cuenta con un nuevo edificio de 5.500 m2 con capacidad para albergar a 500 alumnos. El British School of Navarra ofrece un proyecto educativo diferente al español, en el que el protagonista es el alumno. Con la ayuda personalizada de profesores nativos de habla inglesa altamente cualificados, los chicos y chicas aprenden a pensar por sí mismos y tener iniciativa propia en un clima de respeto y libertad. Hoy, sigue siendo el único colegio privado e internacional de Navarra.

Si te interesa la educación y los planes en familia, apúntate al boletín de los jueves de Sonsoles Echavarren Quiero apuntarme