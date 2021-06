Algunos de los alumnos con mejores calificaciones de la EvAU 2021 en Navarra

Actualizada 11/06/2021 a las 06:00

Los nervios han terminado. Para bien o para mal, este jueves se conocieron los resultados de la EvAU que, como suele suceder, son muy buenos y superan, una vez más, el 90% de aprobados.

Estos son algunos de los estudiantes con las calificaciones más altas:



13,90. ADRIÁN ÁLVARO BUENO (IES BENJAMÍN DE TUDELA)



Alumno del IES Benjamín de Tudela, Adrián Álvaro Bueno tenía muy claro qué quería estudiar “un doble grado de Física y Matemáticas” que finalmente cursará en la Universidad de Zaragoza, por la cercanía. Cursó la modalidad bilingüe español-francés y explicaba que el curso ha sido complicado y algo estresante ya que quería superar la nota de corte que tenía su carrera: 13,6. “He tenido que dejar de lado una de mis pasiones más grandes, el judo, tanto por la pandemia como por la dificultad de llegar a la nota”. En verano retomará el judo, descansará e intentará sacarse el carnet de conducir.





13,88. LUZ GARDE OROZ (IES BENJAMIN DE TUDELA)

Luz Garde Oroz es una pamplonesa que ha cursado el Bachillerato de Ciencias Sociales en el Instituto de Educación Secundaria Benjamín de Tudela. La joven quiere estudiar Economía, aunque aún duda sobre el destino. “La UPNA o la Universidad de Burdeos, en Francia, son mis primeras opciones“. Además, aprovechará el verano para hacer prácticas de administración en una empresa de Madrid. “Tengo muchas ganas de irme, aunque también aprovecharé para descansar y para tocar el piano, que es una de mis aficiones”.





13,825. ÁNGELA MATUTE DE IMAÑA (COLEGIO IRABIA-IZAGA)

Tras cursar el bachillerato científico-tecnológico, Ángela Matute de Imaña, quiere estudiar Matemáticas en Santander o Zaragoza. El curso, le daba vértigo.

“Estaba bastante asustada, pero al final ha ido muy bien”. Admitía ser una amante de los libros, de la flauta travesera y de los idiomas. “Me he ido de intercambio tres semanas a Francia y a Atlanta y así pude sacarme el C1 de Inglés, el B2 en Francés y el B1 en Alemán”. En verano quiere aprovechar el tiempo con sus amigos y familiares por si se va fuera a estudiar.





13,789. DELIA DINCA (IES NAVARRO VILLOSLADA)



Delia Dinca, estudiante del IES Navarro Villoslada, cursó el bachillerato de Ciencias Sociales y ha recibido la Beca Europa. “Afrontaba el año con miedo, pero estoy feliz por la beca y por mi nota. He conseguido mi objetivo y podré estudiar Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Políticos de París”. En julio viajará con la beca por todo España y en agosto irá a Rumanía con su familia, aunque aprovechará para seguir practicando teatro, para leer literatura y para estudiar chino, alemán, francés, inglés y ruso.

13,73. CARLA MEDRANO GIMENO (IES EGA SAN ADRIÁN)



Carla Medrano no se esperaba la nota cuando la recibió. Esta vecina de 17 de San Adrián tiene claro que estudiará el doble grado de Farmacia y Nutrición en la Universidad de Navarra. “Me salieron todos los exámenes bien. Del Matemáticas salimos con peor sensación”, confesaba. “Ya tengo ganas de salir de casa”, comentaba riéndose. “Ha sido un curso que se ha llevado bien pero complicado por la situación”, indicaba. El verano lo pasará entre casas rurales, Santander, algo de fiesta “si dejan” y en bicicleta, sus principales aficiones.



13,69. FERMÍN ASTRÁIN CÍA (IES PLAZA DE LA CRUZ)



Fermín Astráin Cía es un pamplonés que tenía muy claro que quería estudiar en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma, en Madrid, y también el grado de Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense. “El curso no me daba miedo, además tenía tan claro mi futuro e iba a lucharlo hasta el final”. Aunque, el año no ha sido fácil. “Ha sido duro compaginar los estudios con mis clases de danza española ya que tenía todos los días cuatro horas y media de clase, pero ahora aprovecharé para descansar y para viajar”.



13,67.ISABEL DE ORTE GLARÍA (COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO)



“Nos meten mucho miedo con la selectividad y luego resulta que son peor los exámenes finales”, comentaba Isabel de Orte, pamplonesa de 17 años. “Decidí hace dos semanas lo qué quería estudiar, Ingeniería Química en la Complutense de Madrid”, explicaba citando otras carreras que había tenido en cuenta. Esta joven recuerda las dificultades de un año atípico en el que “en invierno era muy difícil concentrarse por el frío al tener que estar las ventanas abiertas”. Ahora toca disfrutar de estos meses. Lo hará en Alicante junto a unas amigas y en el pueblo. “Hay que aprovechar”, concluía.



13,628. AINHOA GURBINDO CARMONA (IES NAVARRO VILLOSLADA)

Ainhoa Gurbindo Carmona es vecina de Orcoyen. Esta joven de 17 años “no se esperaba tanto”. “Estudiaré Medicina, tengo que ver si en la UPNA o en la Universidad de Navarra”, señalaba. “La verdad que la nota de corte estaba muy alta cuando he mirado”, añadía. “He tenido bastante cuidado durante el año para que no nos confinaran. Valoro mucho dar clase presencial, es mucho”, explicaba. Gurbindo irá al monte junto a su familia, como de costumbre, quedará con sus amigos e irá a la piscina.

13,586.LUCÍA BIURRUN CRUZ (IKASTOLA PAZ DE ZIGANDA)



Alumna de la Ikastola Paz de Ziganda de Pamplona, Lucía Biurrun Cruz se ha decidido por el doble grado en Ingienería Biomédica y Telecomunicaciones. “Quiero estudiar aquí porque estoy en el Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate de Pamplona”. Biurrun explicaba que el curso ha sido complicado, pero que todo ha salido bien gracias a sus profesores y a sus amigas, que le ayudaron a organizarse los exámenes de la EvAU. “Hemos estudiado juntas, pero realmente es un repaso de todo el curso”.



13,55. FU DUNG DANG (COLEGIO SANTO TOMÁS DOMINICAS)



Fu Dung Dang, estudiante del Colegio Santo Tomás-Dominicas, admitía que el curso ha sido más sencillo de lo esperado. “Tenía miedo, pero ha ido bien. Aunque, la EvAU ha tenido exámenes bastante más complicados de lo que me imaginaba”. Quiere estudiar un doble grado en Ingeniería Biomédica y Telecomunicaciones en Pamplona. “Me quiero quedar aquí porque estoy haciendo un voluntariado con personas mayores en DYA Navarra”. En verano le gustaría viajar y salir de fiesta con sus amigos.



13,50.DAVID NAZABAL SÁNCHEZ (IRABIA-IZAGA)



Alumno de Irabia-Izaga, ha cursado la modalidad de Bachiller de Ciencias e Ingeniería . Este pamplonés de 18 años se mostraba sorprendido al recibir la nota. “Voy a estudiar Ingeniería Industrial. Aún no sé si en Pamplona o en otra universidad”, comentaba. Para él ha sido un año incómodo a la hora de estar en clase con todas las medidas. “He tenido suerte y no me he tenido que confinar. Algunos compañeros y profesores sí que han estado”, explicaba. Este aficionado al pádel y a la lectura disfrutará del verano de vacaciones junto a su familia-

13,46. NEREA FROMMKNECHT VELÁZQUEZ (COLEGIO SANTA TERESA DE JESÚS)



Nerea Frommknecht Velázquez, estudiante del colegio Santa Teresa de Jesús, admitía haber pasado un año complicado. “Tengo personas mayores al rededor y que les pasara algo me daba más miedo que la EvAU”. Se organizó el estudio para tener pequeños tiempos de descanso. “Todos los días, a las 20, me iba a pasear con mis abuelos o con mis amigas”. Su objetivo es estudiar la carrera de ADE y Derecho en la UPNA. “Me gustaría quedarme aquí y si puedo quiero hacer la carrera en Inglés”.

