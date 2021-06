¿Cómo se pagan las pensiones?

Actualizada 07/06/2021 a las 06:00

SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL

Los cotizantes actuales pagan la factura de los pensionistas y las nuevas generaciones lo harán con ellos en el futuro. Una fórmula sostenible si se mantiene el equilibrio entre el número de trabajadores, así como la cuantía de sus cotizaciones, y el de jubilados.

¿POR QUÉ CRECE EL DÉFICIT?

Porque aunque los ingresos por cotizaciones están aumentando lo hacen muy por debajo del aumento del número de afiliados y debido al efecto de las rebajas de sueldos que se aprecian en la cotización por afiliación. Y si los salarios son hoy más bajos que antes de la crisis, las bases reguladoras, las que definen las cotizaciones, son cada vez inferiores. Y, mientras, el gasto en pensiones no deja de crecer. En 2007, el año previo la crisis fueron 1.221 millones, pero el pasado ejercicio se superaron los 2.173 millones, por encima del dato de 2019 (2.106). Aunque el déficit no es exclusivo de Navarra y aqueja a casi todas las comunidades y al conjunto del sistema no hay que olvidar que hasta el año 2010 las cuentas de la Seguridad Social en Navarra presentaban superávit. En concreto, ese ejercicio superó los 129 millones.

