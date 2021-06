Se valorará el euskera en todos los puestos sanitarios de la zona mixta

Actualizada 06/06/2021 a las 06:00

La normativa que ultima el Gobierno de Navarra prevé que el euskera se valore como mérito en el acceso y provisión de puestos del Servicio Navarro de Salud que estén en la zona mixta y siempre que sean de personal sanitario, es decir, médicos, diplomados y auxiliares sanitarios o celadores. Por el contrario, no puntuaría en el resto de plazas del departamento, como pueden ser mantenimiento, gestión, etc.

En la zona vascófona se seguirá valorando el euskera como mérito en las plazas de Salud, como está regulado ya. Donde no puntuará es en los puestos de la zona no vascófona, si sale adelante la propuesta del Ejecutivo.

Hay que recordar que Navarra se divide en tres zonas lingüísticas (detalladas en el mapa) en función del uso del euskera, y que la zona vascófona es la única en la que es oficial junto al castellano.

NO HAY UNA REGULACIÓN

La falta de una regulación ha impedido que el euskera puntúe como mérito en cientos de plazas de Salud convocadas durante este año y medio largo en la zona mixta y la no vascófona de Navarra. La razón es que no se ha aprobado una nueva norma después de que en octubre de 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) anulara varios artículos del decreto de 2017 sobre el uso del euskera en las administraciones públicas del anterior Ejecutivo de Uxue Barkos.

Ese fallo judicial anuló la valoración del euskera como mérito en los concursos oposición de ingreso o en los de provisión (internos) de la Administración foral en la zona mixta y en la no vascófona, además de en los llamados servicios centrales. No impedía que el euskera puntúe, sino su aplicación “imperativa” para cualquier plaza. El fallo judicial no afecta a la zona vascófona, donde sí se valora el euskera como mérito, ni a las plazas en las que esta lengua es requisito.

CÓMO SERA LA NORMA

El Gobierno de María Chivite decidió no recurrir la sentencia del TSJN y elaborar una nueva norma que regule la valoración de todos los méritos en el acceso y provisión de puestos de trabajo en la Administración. Tras meses de tiras y aflojas entre los socios, esta semana el vicepresidente y consejero de Presidencia, el socialista Javier Remírez, daba a conocer “algunos de los criterios clave” de esa regulación cuyo borrador ultima su departamento.

Avanzó que el euskera se valorará como mérito en la zona vascófona, como ocurre ahora, y en la zona mixta. No se valorará en la zona no vascófona.

En cuanto a la zona mixta, sólo puntuará en los puestos de trato o atención directa a la ciudadanía y que recogió en un decreto en 2009 el Gobierno de UPN-CDN (norma que en 2017 fue derogada por el decreto de Barkos).

Esos puestos (detallados en la parte inferior de la página) no serán una lista cerrada, como no lo eran en 2009, recordó el vicepresidente. Se ampliarán, previo estudio y con el asesoramiento del Instituto Navarro del Euskera.

En cuanto al Servicio Navarro de Salud, como se indicaba, en la zona mixta el euskera puntuará en los puestos sanitarios, no en los que no lo sean (Los puestos que forman parte de los estamentos sanitarios y no sanitarios, están detallados en el anexo de la ley foral 11/1992, de 20 de octubre, que regula el régimen específico del personal adscrito al Servicio Navarro de Salud).

De ese modo, el Ejecutivo cambia cómo se ha regulado estos años la valoración del euskera en la zona mixta. Ya no se valorará como mérito en todas las plazas, aumentando la puntuación en las que sean de atención al público como se hacía, sino que sólo se valorará en estas últimas.

DIVISIÓN INTERNA

Sin embargo, está por ver qué decreto aprueba finalmente el Gobierno. El borrador que ultima lo debe negociar con los sindicatos presentes en la Mesa de Función Pública. Prevé que la tramitación se prolongue a lo largo del segundo semestre de este año, por lo que todo indica que al menos hasta 2022 no estará en vigor.

Unos pasos que dará si el Ejecutivo de María Chivite consigue superar la fractura que este tema ha generado entre los socios, y que en las últimas horas ha elevado las críticas abiertas de Geroa Bai al PSN. El grupo de Uxue Barkos acusa a los socialistas de incumplir el acuerdo programático al descartar que el euskera se valore como mérito en la zona no vascófona.

Mientras el vicepresidente Javier Remírez sostiene que en el seno del Ejecutivo hay un “alto grado de consenso, no total” en torno a la futura regulación, los responsables de Geroa Bai recalcan que “no es cierto que el Gobierno foral tenga una sola opinión”. Advierten que no van a renunciar a que “los euskaldunes puedan concurrir” a concursos oposición y de traslados “en las mismas condiciones que el resto”, porque si no, se “discriminaría” al euskera con respecto a lenguas “extranjeras”, ya que el inglés, francés y alemán puntúan.

Puestos de la zona mixta en los que se valorará el euskera como mérito en la Administración foral



Qué es la valoración de méritos: Se utiliza en los concursos oposición de Salud (a Educación se accede por concurso oposición, pero tiene su propia normativa), y en los concursos de provisión que son los de traslado de empleados públicos a otro puesto de la Administración. No tiene nada que ver con las oposiciones, donde no hay méritos.



SALUD

Se valorará en todos los puestos del estamento sanitario. El Gobierno plantea en su borrador que el euskera se valore como mérito en la zona mixta en todos los puestos del personal sanitario, desde facultativos, diplomados sanitarios, técnicos sanitarios, auxiliares sanitarios, educadores sanitarios y celadores.



No puntuará en los estamentos no sanitarios. No se valorará el euskera en los puestos del Servicio Navarro de Salud que no sean sanitarios, como son los técnicos en administración pública (por ejemplo juristas, informáticos...), gestión, oficiales (de mantenimiento, servicios generales, informáticos cocineros...), auxiliares (de mantenimiento, administración y servicios generales) o subalternos.



ADMINISTRACIÓN NÚCLEO

Estos son los puestos en los que puntuaría el euskera en los baremos de méritos de las convocatorias de ingreso y provisión de la Administración foral, según el borrador del Gobierno. Así figuraban en el decreto de 2009 que toma de referencia el Ejecutivo (ahora pueden tener otra denominación):



1. Titulado Superior Periodista.

2. Titulado de Grado Medio en Formación y Empleo.

3. Trabajador Social y Educador Social.

4. Diplomado en Relaciones Laborales.

5. Encargado de Biblioteca.

6. Oficial de Actividades Turísticas.

7. Los empleos del Cuerpo de la Policía Foral de Navarra.

8. Los puestos de trabajo del Cuerpo de Bomberos.

9. Los puestos de trabajo del guarderío forestal.

10. Administrativo y Auxiliar Administrativo.

11. Jefe de Sala, Operador Oficial y Operador Auxiliar de Coordinación.

12. Oficial Telefonista y Telefonista.

13. Vigilante de Carreteras.

14. Conserje.

15. Vigilante de Museo.



La lista no será cerrada. El Gobierno prevé ampliarla.

EUSKERA Y MÉRITOS



Zona no vascófona. El borrador en el que trabaja el Gobierno prevé que en esta zona no se valore como mérito el euskera para acceder a un puesto de la Administración foral por concurso oposición de ingreso o por concurso de provisión (interno)



Zona vascófona. Sí se seguirá valorando el euskera como mérito en todas las plazas, tal y como recoge la vigente normativa. No fue cuestionado por la justicia, por ser lengua oficial



Zona mixta. El planteamiento del Gobierno es que puntúe el euskera como mérito en las convocatorias de ingreso o provisión de puestos sanitarios en Salud y otras plazas del resto de la Administración de trato o atención directa al ciudadano