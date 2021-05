Fluidez en la primera fase de la oposición para FP y Secundaria

Actualizada 30/05/2021 a las 06:00

Más de 7.000 opositores a las 660 plazas de profesores de Secundaria y FP estaban convocados ayer para entregar en las instalaciones del Navarra Arena las preceptivas programaciones didácticas, unas guías que preparan los aspirantes en las que especifican los contenidos que se van a enseñar durante el curso, así como las habilidades concretas que se trabajarán en cada momento. Se trataba del primer paso del proceso para lograr una plaza fija que tendrá como clímax las pruebas escritas y orales previstas para el 19 y 20 de junio. Tal como constataron los propios sindicatos, habitualmente críticos con la forma en que el departamento de Educación organiza las oposiciones, el operativo funcionó como un reloj suizo de precisión. Cada dos horas y media llegaba un nuevo grupo de opositores previamente convocados que se distribuían por cinco accesos distintos para evitar aglomeraciones por la pandemia. “Todo está muy bien organizado. Cuando toca dar palos, los damos, y cuando hay que echar flores, las echamos”, reconocían Silvia Domínguez López y Pilar García Pérez, dos sindicalistas de CC OO que habían acudido a resolver dudas de los aspirantes. Idéntica impresión tenía Juan Carlos Laboreo, de AFAPNA, que asesoraba a los opositores despistados en la otra esquina de la calle del Sadar.

No obstante, las representantes de CC OO señalaban que muchos aspirantes estaban molestos con Educación debido a que no se les iba a devolver el dinero de aquellas especialidades a las que no se iba a poder presentar: “Otros años, los exámenes de las distintas especialidades tenían horarios diferentes, por lo que podían ir enlazando una prueba con otra y presentarse a varias. Sin embargo, este año todos se celebran a la vez, algo que no se había avisado y, claro, por cada especialidad han pagado una tasa”. El presidente de AFAPNA añadía que seguía existiendo una excesiva inflexibilidad por parte de los examinadores para adaptar las pruebas a las circunstancias personales de cada opositor aunque tuvieran un certificado médico para acreditar su situación. “No son muchos casos, pero la Administración Pública debería ser más sensible. Solo se contempla lo que dice la norma, que implica padecer un grado de incapacidad de al menos el 30%”, lamentaba.

La soleada mañana animó a muchos de los aspirantes a tomarse un respiro con sus compañeros en la terraza del bar ‘El escondite del Arena’, donde una generosa sombra aligeraba la sensación de bochorno al mediodía. En su interior, Javier Iturralde Alcorta, responsable de la cafetería, destacaba la alta ocupación de las mesas gracias a la convocatoria de Educación. “Estamos sirviendo muchos cafés, pero el próximo 19 de junio me parece que pedirán más tilas”, apuntaba en relación con los exámenes escritos y orales de las oposiciones.

Ana Batlle y Jacaranda Ripalda: “Se han ofertado muy pocas plazas para tecnología en FP”

Ana Batlle Sánchez, experta en prevención de riesgos laborales de 41 años, y Jacaranda Ripalda Galdeano, ingeniera de 43 años, salían juntas del Navarra Arena tras entregar sus respectivas programaciones didácticas. Ambas compartían una corta pero también “muy satisfactoria” experiencia docente durante el último año, lo que contrastaba con sus anteriores trabajos. “Estábamos un poco hartas de la empresa privada y queríamos probar en la educación pública. Nos sentimos muy contentas con el cambio”, recalcaban ambas. En cuanto a la oposición, las dos se quejaban de las pocas plazas que habían salido para su especialidad, la tecnología en Formación Profesional, aunque confesaban que no se habían preparado la parte teórica de las pruebas y, por tanto, no tenían ninguna esperanza en aprobar la oposición. “Hay más ansiedad cuanto mayor es la preparación para las pruebas escritas y orales. Al haber más expectativas, más atacados están de los nervios”, comentaban en relación con que habían visto entre sus amistades y colegas de profesión.

El objetivo de estas dos compañeras de trabajo y amigas era hacer una primera “toma de contacto” con el proceso de las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) de cara a futuras convocatorias, además de continuar en las listas de contratación en Educación para seguir trabajando como profesoras. Para Ana y Jacaranda la entrega de la programación didáctica era un trámite necesario, ya que la normativa obliga a todos los aspirantes a presentarse a todas las partes de las pruebas de la fase de oposición, ya que, de lo contrario, quedarían automáticamente excluidos.

Lara Castillo: “Los nervios aumentan cuanto más se estudia”

Tras dos años como interina en Secundaria, Lara Castillo Baztán, de 28 años, se presentaba ayer a su primera oposición para optar a una plaza fija. Admitía con franqueza que no albergaba muchas esperanzas de conseguirlo debido a que no había podido estudiar lo suficiente. “De mis compañeros, sí que hay más nervios entre quienes se lo han preparado bien”, reconocía. Esta joven se marchaba tras entregar su programación didáctica “por cumplir” y mantenía las expectativas de seguir trabajando, aunque fuera como eventual, en la docencia. “Como experiencia profesional, mis dos años como profesora han sido buenos. Me gustaría seguir”, aseguraba poco después de salir del Navarra Arena para marcharse a casa.

Javier Indurain: “No se está valorando la práctica docente”

Javier Induráin San Martín, 37 años, charlaba a la salida del Navarra Arena con un pequeño grupo de compañeros. Con seis años de experiencia docente como interino, la convocatoria representaba “una oportunidad” para consolidarse “un poco más” en la profesión. Se mostraba muy crítico con el sistema de oposiciones por eliminatoria a partir de las pruebas teóricas, ya que a su juicio no valoraba en un plano de igualdad algo tan importante como “la práctica docente”. “La programación debería ser evaluable desde el principio. Ahora se da prioridad a los conocimientos puros y duros y parece que el reto consiste en convertirnos en una especie de enciclopedia andante”, lamentaba con la aquiescencia del grupo.

