Carmen Ezpeleta: “Vamos a seguir teniendo casos hasta que acabe el año, seguro”

Actualizada 29/05/2021 a las 06:00

Carmen Ezpeleta lidera un grupo de profesionales en el servicio de Microbiología del Complejo Hospitalario de Navarra por cuyas manos pasan cada día cientos de muestras para realizar PCR y diagnosticar coronavirus. Son los primeros en constatar cómo van las olas de la pandemia y en detectar nuevas cepas. Según explica, hay muchas: la suiza, la de Costa Rica, la rusa, la de Ecuador, las nigerianas, la brasileña, la británica... Y ahora la india.

¿Qué le preocupa ahora?

En Navarra no me da miedo ni la cepa brasileña ni la sudafricana. Hemos tenido pocos casos, están controlados y ya llevamos tiempo con ellas.

¿Entonces no es probable que suceda con ellas algo similar a lo que pasó con la británica que sustituyó a las primeras?

Eso es. Ahora da más miedo la cepa india.

¿Por qué; es más contagiosa?

Parece que sí. Pero no tenemos experiencia con ella. Parece que puede dar cuadros más graves que la británica y que podría escapar más al efecto de la vacuna. Todavía no ha llegado a Navarra pero es la que más miedo está dando porque en el Reino Unido se está extendiendo y está sustituyendo en algunos casos a la cepa británica.

Hasta ahora han detectado en Navarra 22 casos por cepa brasileña, dos por sudafricana y cuatro nigerianas. ¿Qué diferencia hay entre las cepas?

Se distinguen por las mutaciones. Las más famosas son la Nelly (N501Y) y la Erik (E484K). Con esas mutaciones se van clasificando las variantes.

¿Qué significa que tengan esas mutaciones?

Puede ser que se contagien más, por ejemplo. La cepa británica nos ha costado mucho más bajarla que las anteriores.

Salud Pública indica que las ‘variantes preocupantes’ pueden tener ‘cierto grado de evasión al efecto de la vacuna’...

Sí. Con la brasileña y sudafricana se ha visto. Algunas vacunas son menos efectivas en estudios concretos que se han realizado.

Pero si no se extienden tampoco se puede saber con precisión.

Claro. Ese es el problema. Mientras estén controladas está bien. A la cepa británica, por ejemplo, le hemos perdido el miedo. Pero realmente es la que nos ha dado mayor infectividad, mayor estancia en UCI, etc. Es porque se ha extendido. Al principio temíamos que la cepa brasileña fuese a más pero creo que no será así.

¿La pandemia no ha terminado?

No. Esto sigue. Hasta final de año, al menos. No hay que perder las medidas de control, la mascarilla, etc. Hay gente que está vacunada y se puede coger una infección grave. No tenemos que pensar que al estar vacunados ya se puede hacer lo que se quiera.

Pero los datos han mejorado. ¿Cómo cree que va a evolucionar la pandemia?

No lo sé. Estamos en un bache que es todo felicidad. Hemos dejado atrás la cuarta ola...pero desde luego yo estoy pendiente de la quinta ola.

¿Una quinta ola?

Sí, sí.

¿Cuándo podría llegar?

Julio o agosto. No tengo ni idea. No es que esté pensando que vaya a haber una quinta ola. Pero por mi trabajo, me tengo que preparar para la quinta ola.

Salud Pública ya lo ha advertido.

Sí. Yo también creo que puede haber otra ola. La gente está desesperada por salir... Y si empieza a salir entiendo que puede haber una quinta ola.

¿Tenemos medios o pueden llegar cepas que nos sorprendan?

Desde el punto de vista microbiológico estamos preparados. Tenemos equipos. En el momento en que se detecta una variante nueva sacan el gen para la PCR. En tres días lo tenemos aquí. No tenemos ningún problema en el diagnóstico. Seguimos en guardia y estamos preparados: comprando equipos, reactivos, etc. Seguimos trabajando como siempre. Además ya se conoce mucho más el virus y con saber las variantes ya está. Me preocupa más la situación de la UCI, etc., pero no el diagnóstico.

La vacunación avanza y muchas personas están volviendo a la normalidad.

Todavía no se puede volver a la normalidad.

¿Cuándo?

Al menos hasta que se tenga la inmunidad de rebaño y si antes no se nos cruza alguna variante que se comporte de forma diferente a lo que pensamos. No sabemos cómo se va a comportar la india.

¿Cómo ve el futuro de este virus, como el de una gripe estacional?

Espero que sea así. Pero desde luego todo este año tenemos que seguir teniendo cuidado. Espero que para la temporada que viene sea como una gripe. Pero, de momento, hay que tener mucho cuidado. Vamos a tener casos hasta fin de año, seguro. Los brotes se producen fácilmente y mucha gente no sabe ni dónde lo ha cogido.

