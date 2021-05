Salud Pública no descarta nuevas olas de covid-19

Actualizada 27/05/2021 a las 06:00

Las autoridades sanitarias llevan días apelando a la prudencia y este miércoles la consejera de Salud apuntó que es preciso sentar unas “bases sólidas” de cara al próximo verano. A pesar de que los datos son buenos, los expertos del Instituto de Salud Pública han vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de que haya nuevas olas de la pandemia de coronavirus en Navarra.



Desde Salud Pública explican que el descenso de la cuarta ola ha estado motivado por la confluencia de tres factores. Por un lado la vacunación, que actualmente alcanza ya al 23,3% de los mayores de 16 años con pauta completa y al 45% con una dosis. Y le suman las medidas preventivas que se aplicaron después de la Semana Santa, cuando la cuarta ola comenzó a crecer, y el cambio meteorológico, con un aumento de la temperatura y la humedad ambiental.



Con todo, no descartan nuevas olas si el aumento de la interacción social, es decir más movilidad y reuniones sociales, rompe el equilibrio alcanzado por los factores citados. O también si comienzan a extenderse nuevas cepas del virus que podrían “evadir” el efecto de la vacuna.



PASAR LA INFECCIÓN

La consejera Santos Induráin indicó que Navarra se encuentra en situación de riesgo medio ‘consolidado’, es decir cuando los indicadores se mantienen más de 7 días. Pero también advirtió de que cada vez cuesta más bajar la cifra de nuevos contagios. En este contexto, Salud Pública incide en que las personas vacunadas todavía pueden adquirir la infección, presentar formas graves de la enfermedad y transmitir.



Por eso, insiste en que se deben seguir manteniendo las medidas preventivas, también entre los vacunados aunque en su caso el riesgo de enfermedad grave sea menor que en no vacunados.



Los datos indican que, a pesar de la vacuna, el riesgo de hospitalización sigue siendo alto entre los afectados: un 20% en mayores de 65 años y un 10% entre los que tienen más de 55. Además, un 2,6% de afectados de 55 a 64 años acaban en la UCI y un 6% desde los 75 años.

EN CIFRAS



53 AÑOS. La mitad de los casos hospitalizados tienen menos de 53 años, una edad que sigue bajando ya que la semana anterior era de 54 y las precedentes era de 60. Todos las personas ingresadas en la UCI no han cumplido los 60 años.

27% DESCONOCE EL ORIGEN. Un 27% de los nuevos afectados por coronavirus no saben dónde se han infectado. Este porcentaje ha subido desde el 21% hace dos semanas. El 48% se han infectado en el domicilio, un 14% en el ámbito social (reuniones, etc.), un 6,5% en el laboral y un 4,2% en el escolar.

15-34 LAS TASAS MÁS ALTAS. La ta más alta de contagiados se registra entre 15 y 24 años (91 por cien mil) y el grupo de 5 a 14 años (81 por cien mil). Por contra, la tasa menor se observa en mayores de 75 años (17 por cien mil). Los casos han bajado en todas las edades pero sobre todo entre 65 y 74 años, con un descenso del 67%, y de 5 a 14, con una bajada del 41%.

Te puede interesar

Te puede interesar