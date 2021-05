Actualizada 26/05/2021 a las 10:50

La Asociación Gogoan-Memoria Digna, la Fundación Fernando Buesa y Elkarbizi han recibido este miércoles el apoyo mayoritario del Parlamento de Navarra en su demanda de que se ponga fin a los actos de "bienvenida" y homenaje a presos de ETA en espacios públicos.

Durante una sesión de trabajo para presentar el documento "Los victimarios en el espacio público", los representantes de las tres organizaciones han abogado por que éste sea un lugar de convivencia, lo que implicaría no acoger actos ni mensajes que sirvan de homenaje a los miembros de ETA o reflejen su simbología.

En el documento también se pide la constitución de foros municipales para impulsar espacios y murales que contribuyan a reforzar los valores de la memoria democrática, la convivencia y la deslegitimación de la violencia.

Jesús Artetxe, de Elkarbizi, ha afirmado que "el reto de la paz y la convivencia exige voluntad y un gran trabajo ético" en el que es "imprescindible la deslegitimación social", algo "incompatible con el ensalzamiento de los malhechores", que no pueden ser considerados "ni héroes ni mártires" cuando "expandieron la muerte y el sufrimiento".

Ha advertido por eso que "la convivencia debe cimentarse en un espacio ético común" y los homenajes a presos de ETA excarcelados "destruyen la calidad de la convivencia" al buscar "actualizar una épica de la época del terror".

Una cuestión que según ha señalado no se soluciona por la vía penal sino que se tienen que "eliminar por completo actitudes destructoras", una acción que corresponde a los "agentes cívicos" para lograr una convivencia en la que los victimarios deben "reconocer el daño injusto cometido".

Eduardo Mateo, de la Fundación Fernando Buesa, ha sostenido que los recibimientos son actos que "elogian y apoyan a los presos por cometer o ayudar a cometer crímenes", unos actos ética y moralmente "inadmisibles" en el espacio público por ser "demoledor" para las víctimas.

"Son humillantes, es una revictimización en toda regla, lo dicen las propias víctimas y las entidades que las representan", unas "victimas plurales" que coinciden en mostrar su "repulsa e indignación" por estos hechos que, ha destacado, son además "un insulto y una afrenta al conjunto de la sociedad".

Por eso ha considerado que de poco vale acudir por la mañana a un acto de homenaje a Tomas Caballero, asesinado por ETA, y por la tarde decir que su asesino es un "preso político" cuando matar o extorsionar "no son actos políticos sino criminales" y quienes los ejecutan "no son gudaris ni merecen homenajes", sino "la repulsa de todos".

Para Gogoan-Memoria Digna, ha comentado Joseba Eceolaza, "quienes han ejercido la violencia se tienen que mirar al espejo" y los homenajes a los presos de ETA, los murales o las pancartas "rompen el itinerario de la paz" porque las víctimas "se sienten insultadas y ninguneas" y porque "son un riego para la ética de la sociedad".

Se trata, ha puntualizado, de que "nunca más nadie vuelva a considerar que alguien merece vivir o morir" y que "no se repitan errores" como "colocar a las víctimas en una zona gris", "despreciarles con más silencio y más soledad porque así no podemos construir".

Y para eso "no es posible que el espacio publico glorifique" a los presos de ETA, algo que "no tiene nada que ver con el afecto familiar, cuando no solo "es importante reconocer que ETA fue un error sino que fue un horror", ha concluido.

Por Navarra Suma, Iñaki Iriarte, ha subrayado que homenajes, carteles, pintadas, pancartas de esta naturaleza "ni son normales ni sanos en una democracia", por lo que ha abogado por la desaparición de todos los mensajes de odio y por "honrar la memoria de todos los asesinados en todos los bandos, en la democracia y en la dictadura".

Inmaculada Jurío, del PSN, ha dado la conformidad de su partido a la deslegitimación de la violencia, lo que incluye los actos de bien venida a presos de ETA cuando salen de prisión, que no caben cuando es necesario trabajar la convivencia y un reconocimiento a las víctimas.

Desde Geroa Bai, Jabi Arakama ha compartido también la necesidad de terminar con homenajes públicos que "sin nada de autocrítica" suponen "una falta de respeto y generan un dolor innecesario", al tiempo que ha rechazado la "teoría del empate" que buscan algunos con el franquismo.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha subrayado que "todas las víctimas tienen el derecho al reconocimiento, la justicia, la reparación y el respeto", pero cuestionado un debate "forzado" y la "mezcolanza" de términos como bienvenida y homenaje, que no son equivalentes.

Ainhoa Aznárez, de Podemos, ha puesto en valor que Navarra "por fin" vaya a contar con un Plan de Convivencia pese al "portazo" de NA+, apoyado que no se puede revictimizar a las víctimas y abogado por que se sepa "la verdad de la violencia vivida en todas sus expresiones".

Por último Marisa de Simón, de I-E, ha hecho suyas las propuestas de las tres asociaciones e indicado que "el dolor, la rabia y la impotencia" de la victimas y sus familiares, "tremendo", "merecen un respeto" y un reconocimiento, pero también los "derechos" de "los verdugos".