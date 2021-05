La hija y hermana de los acusados del crimen de Cáseda dice que su padre disparó

Actualizada 25/05/2021 a las 14:00

La hija y hermana de los tres acusados en el triple crimen de Cáseda ha señalado este martes, en la vista oral que se celebra en el Palacio de Justicia de Pamplona por esta causa, que fue su padre quien "sacó la escopeta" del coche y disparó a las tres víctimas. Según ha dicho, sus hermanos no hicieron nada.

La mujer, que ha declarado como testigo, ha explicado que tras permanecer unos días en Muniáin de la Solana con su familia al separarse de su marido, regresó a Cáseda para retomar la relación y que mantuvo una conversación telefónica con su padre y que en ella le pidió que volviera a casa, pero ha asegurado que no le "amenazó".

Ha expuesto que su padre llegó a Cáseda y que le "dijo que me fuera porque era un maltratador -su marido-, que es lo que es". "No sé qué le pasó a mi padre", ha dicho, para contar que posteriormente una de las víctimas le pegó a su padre, lo que motivó una pelea entre ambos.

Ha contado que fue su suegro quien le dijo a su hijo -otra víctima- "saca, saca" una vara y la sacó y "pegó a mi padre y también a mi hermano mayor". La testigo ha contado también que su padre fue al maletero del coche y "sacó la escopeta". "Dijo 'vale ya' y disparó a Fermín", ha relatado, para precisar que después disparó a Cristian -hijo- y seguidamente a José Antonio -el otro hijo fallecido-.

La testigo, que ha detallado que escuchó tres disparos, ha explicado que su hermano Emilio J.J. "ni entró ni salió" en lo sucedido, "estuvo apartado todo el rato, no entró para nada, no entró en nada". Ha señalado que tras lo ocurrido su hermano Juan Carlos J.J. le quitó la escopeta a su padre, "se montaron en el coche y se fueron".

Durante la comparecencia de la testigo, que se ha mostrado muy emocionada, el Ministerio Fiscal ha querido dejar constancia de las "contradicciones" entre la declaración de hoy y sus declaraciones anteriores. La testigo ha señalado, en varias ocasiones, que no se acuerda qué declaró en sus comparecencias anteriores.

Ha explicado la mujer que la pelea entre las dos familias se inició porque "mi padre no quería que volviera con un maltratador". Y ha contado que en varias ocasiones su familia le había dicho que no siguiera con su marido.

La testigo ha señalado que no trata de defender a su familia, "ellos son mi familia y los otros también eran mi familia". "No vengo a salvar a nadie, que se cumpla lo que se tenga que cumplir", ha dicho. "Mi hermano Emilio fue el único que no hizo nada y al que más le están echando. Ni se pegó, se quedó apartado, no hizo nada", ha insistido, para afirmar que su hermano "Juan Carlos no hizo nada, solo se pegó con Julio".

