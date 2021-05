Actualizada 21/05/2021 a las 14:42

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, ha valorado la labor del director de Paz y Convivencia del Gobierno de Navarra, Martín Zabalza, y la "disposición" de la presidenta María Chivite con las víctimas, a la vez que ha reivindicado el "aislamiento político de quienes no condenan la violencia".



"No se puede estar con las víctimas y pactar con quienes defienden el asesinato, la amenaza y la extorsión como método para hacer política", ha manifestado en una sesión de trabajo en el Parlamento de Navarra. "No le demos a ETA por dejar de matar lo que no consiguieron matando", ha reclamado Araluce, que ha advertido de que "nos jugamos que tanto dolor y sufrimiento haya servido para absolutamente nada".



"Los que defendieron que el uso de la violencia estuvo justificado no pueden ser tratados como un agente político más", ha defendido la presidenta de la AVT, quien ha considerado que "por mucho que sean legales no podrán ser morales mientras no defiendan que la violencia de ETA no tuvo ninguna justificación". Araluce ha asegurado que EH Bildu "no es un partido progresista" sino "el partido heredero del brazo institucional de ETA que, a día de hoy, siguen defendiendo que algunos asesinatos de ETA estuvieron justificados".



En su intervención, Maite Araluce ha recordado que este año la asociación cumple su 40 aniversario "trabajando por y para las víctimas", con 4.769 asociados en todo el país, víctimas de todos los grupos terroristas que han atentado en España, si bien la gran mayoría corresponde a víctimas de ETA. De hecho, las 104 personas asociadas en la AVT en Navarra son víctimas de este grupo terrorista.



Araluce ha destacado que ETA ha sido la organización terrorista "más longeva y mortífera" de España con 853 muertos, 2.597 heridos y 67 secuestrados. Cifras que esconden "miles de familias marcadas porque unos terroristas decidieron libremente asesinar, secuestrar, amenazar y extorsionar para doblegar el Estado de derecho e imponer su proyecto político totalitario y excluyente" y que contaron, ha subrayado, "con un entramado político, económico y social que ha sido desmantelado progresivamente por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".



En su opinión, en el "escenario post-ETA no sólo hablamos de reparación material" sino de una "reparación moral que pasa por la defensa de la memoria, la verdad la dignidad y la justicia". Algo que "va mucho más allá de los discursos, las fotos o las declaraciones solemnes" sino que supone realizar homenajes a las víctimas, la colocación de placas en los lugares de los atentados, pero también evitar que los asesinos "sean ensalzados y recibidos como héroes". "La permisividad ante este tipo de actos son una anomalía democrática y social" ante las que las autoridades no hacen "nada para impedirlo", ha censurado.



Asimismo, ha recalcado que defender la memoria de las víctimas pasa por "defender que no hay causa política que justifique que matar estuvo bien" y que "aquí no ha habido violencia de distintos signos, ha habido unos terroristas que han matado y unas victimas que hemos puesto los muertos". "Está bien mirar al futuro pero no podemos pasar esta pagina de la historia sin haber leído el libro antes", ha remarcado.



Araluce ha incidido en la necesidad de recordar a las víctimas para "no blanquear a los responsables" de su muerte ni a los "responsables por omisión" que "aplaudían y defendían desde las instituciones". Ha llamado a poner a las víctimas en "el centro del debate público" e incluir sus historias en los planes de estudio. En este sentido, ha puesto en valor que Navarra vaya a usar el material didáctico del Gobierno central sobre el terrorismo.



Igualmente, ha señalado que "defender la justicia de las víctimas es que se resuelvan los más de 300 atentados" que están sin esclarecer así como "el cumplimiento íntegro de las penas". Y ha rechazado la actual política penitenciaria del Gobierno de España "porque tememos que se acabe convirtiendo en una puerta abierta a la impunidad".



Por su parte, Miguel Folguera, consejero de la asociación, ha explicado la actividad de la AVT, entre la que ha destacado la recogida de testimonios audiovisuales de víctimas para "fomentar la concienciación social" y "preservar la historia y la memoria de todas las víctimas". Un proyecto que, hasta el momento, cuenta con 147 testimonios, algunos de Navarra.



Asimismo, ha resaltado los logros conseguidos como el homenaje a las víctimas el 11 de marzo y la colocación de placas en Pamplona, y ha esperado que se pueda modificar la Ley Foral de ayuda a las víctimas del terrorismo.

NA+ DICE QUE "EL DISCURSO DEL ODIO PERVIVE"



El portavoz de Navarra Suma, Iñaki Iriarte, ha destacado el "papel fundamental" de la AVT para "visibilizar a las víctimas" y "ayudar a que no se olvide" a "qué extremos llevan los proyectos políticos etnicistas y totalitarios". Ha asegurado que "el discurso del odio que cebó a ETA pervive" a través de los 'ongi etorris' a los presos de la banda, que ha calificado de "anomalía en un Estado democrático". Como lo es, ha añadido, "la normalización política de quienes no condenan el terrorismo".



Por su parte, la socialista Inma Jurío ha valorado "muy favorablemente" la labor de la AVT y ha destacado el convenio firmado con el Gobierno de Navarra. Respecto a las críticas por los pactos con EH Bildu, ha destacado que "hay que distinguir planos" y ha destacado que el PSN "se pronuncia claramente en contra de la violencia terrorista de ETA" y "siempre vamos a estar acompañando a las víctimas". Sobre los 'ongi etorris', ha señalado que "hay que distinguir planos" porque "por un lado está el plano ético y por otro el de la administración y la justicia", y ha manifestado que la actual política penitenciaria del Estado "entendemos que es parte de la legalidad".



La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha puesto en valor la colaboración de la AVT con el Gobierno que "se sustancia con el convenio firmado esta mañana", a la vez que ha celebrado la participación de la asociación en el Plan de Convivencia del Ejecutivo foral. Sobre los recibimientos a presos, ha indicado que "la propia Audiencia Nacional estima que no hay leyes vigentes para actuar contra estos actos". Por otro lado, ha compartido las reflexiones de la AVT en torno a las "carencias que todavía se producen a la hora de resolver casos" por esclarecer.



Finalmente, Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, ha expresado su respeto a las víctimas de ETA y ha reivindicado que "todas las víctimas tienen derecho a la verdad, la memoria y la reparación". Ha señalado que no comparte la postura de la AVT respecto a la actual política penitenciaria ni sus críticas a "los acuerdos que se puedan lograr con los distintos partidos políticos que se hacen dentro de la normalidad política social". "Es la ciudadanía la que nos da a los partidos la legitimidad de estar en el Parlamento", ha remarcado. Ha resaltado, además, que "a menudo hablamos con las víctimas y nadie nunca nos ha oído hablar en términos de confrontación con las víctimas o justificando ninguna violencia".

