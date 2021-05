Navarra Suma pide "claridad" normativa y de plazos para decidir sobre las fiestas locales

Actualizada 17/05/2021 a las 12:52

Navarra Suma ha pedido que "se dé claridad" a los alcaldes "sobre lo que se puede o no hacer en determinada situación" a la hora de decidir sobre si se celebran o no fiestas en los pueblos, dado que la vacunación avanza, se acerca la inmunidad de grupo y muchas de estas celebraciones tienen sus fechas avanzado el verano.

Así lo ha señalado a los periodistas el hoy portavoz de NA+ en el Parlamento foral, Carlos Pérez Nievas, quien ha justificado con ello la carta enviada por algunos alcaldes de la formación a la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) para que sea "más flexible" y permita espectáculos taurinos en las localidades durante la semana de fiestas.

"Los alcaldes están pidiendo que se nos den unas pautas que nos den seguridad jurídica, medidas claras, que tengan claro en qué momento" se pueden hacer determinadas reuniones o celebraciones, ha dicho un Pérez Nievas que ha insistido en que "si se está a punto de alcanzar esa inmunidad, queremos claridad".

Al respecto, ha criticado la "falta de concreción" que en la desescalada y tras el cese del estado de alarma ha tenido el Gobierno de Navarra ya que, a juicio de NA+, "no hay seguridad jurídica sobre lo que se está haciendo", y sí un "desbarajuste", al que "no ha llevado el Gobierno con medidas poco claras e incongruentes".

Diferente posición ha mostrado el socialista Ramón Alzorriz, quien sobre la carta de los alcaldes ha dicho preferir "poner en valor a la mayoría de alcaldes y alcaldesas" y no "a quien intenta atacar al Gobierno", al tiempo que ha incidido en remarcar "un mensaje de prudencia dentro de la desescalada", por lo que "no se pueden realizar fiestas como si no hubiera pandemia".

En ese contexto, ha valorado el "importante ritmo de vacunación" de Navarra, la "respuesta cívica de la mayoría de la ciudadanía" frente al "incivismo" de algunos con macrobotellones y ataques a la policía este fin de semana, ha dicho para reiterar que la inmunidad de grupo de podría alcanzar a finales de verano, por lo que ha abogado por "no tomar decisiones a largo pazo ni decisiones precipitadas", y ha valorado la decisión del Ayuntamiento de Pamplona de suspender los sanfermines.