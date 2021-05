¿Si estoy de vacaciones y me llaman para vacunar?

Actualizada 16/05/2021 a las 06:00

La campaña de vacunación frente al coronavirus avanza a ‘buen ritmo’ y ya se ha anunciado la administración de vacunas a los 85.100 navarros de entre 40 y 49 años para la segunda quincena de junio, coincidiendo con el inicio del periodo estival. Después de meses esperando la vacuna puede ocurrir que una persona reciba la ansiada llamada justo cuando ha viajado fuera de Navarra para disfrutar de unas vacaciones. ¿Qué ocurre entonces? Hay soluciones aunque Salud apela a la responsabilidad ciudadana en este momento de pandemia y, sobre todo, al cumplimiento de la pauta para la segunda dosis.

¿Qué ocurre si una persona está fuera y le llaman o mandan un SMS para vacunar?

La situación se puede solucionar llamando por teléfono, bien al que se le indica en el SMS o al de Infovac (948 370 120). Habitualmente, como es una persona de un grupo de población ya priorizado, se le citará al regresar de sus vacaciones.

¿Salud sigue llamando cuando no se coge cita por internet?

Sí. Cuando la persona no ha cogido cita por internet el sistema realiza una búsqueda activa y Salud llama por teléfono para ofrecer una citación para la vacuna. Se realizan hasta tres llamadas durante las que la persona está ‘en seguimiento’. Y después sigue habiendo posibilidades de repesca. La distancia entre las llamadas depende de cada caso. Por ejemplo, si una persona va a ser operada se puede calcular el tiempo de convalecencia y la siguiente llamada tiene en cuenta ese tiempo.

¿Y si ese tiempo es de vacaciones?

Se está procediendo de la misma manera. En personas que están fuera de la comunidad y dicen cuándo vuelven a Navarra se apunta el día, que queda asignado para la nueva llamada dentro de ‘seguimiento’. Se van a dar oportunidades.

¿Se puede vacunar antes de irse de vacaciones?

No. No se va a priorizar y vacunar antes por motivo de vacaciones a una persona si todavía no le toca. La vacuna no se adelanta pero sí se puede retrasar en los grupos poblacionales ya priorizados. Por ejemplo, si no se llenan los huecos con las personas de 49 años se pasa a llamar a los de 48, 47, 46... Ahora mismo, en el grupo de 50 a 59 años, van entrando en la planificación progresivamente años nuevos (57- 56...) pero los años previos también se mantienen en la planificación para personas que no han cogido cita o llamado con objeto de repescarles.

¿Habrá entonces un margen?

Sí. Sobre todo es más sencillo si se está vacunando en su franja de edad (los 40, los 30...). Por ejemplo, en el grupo de 40-49 se prevé que las citas se prolonguen al menos durante cuatro semanas. Hay que recordar que se podrá citar después, como se ha indicado, siempre y cuando no haya habido una negativa previa a recibir la vacunación. Un ejemplo: si una persona indica que se va de vacaciones del 4 al 14 de julio se le podría dar cita para el día 15, si hay hueco, y con más facilidad si está abierto su grupo poblacional.

¿Habrá una horquilla de tiempo para la repesca?

Sí. Siempre que sea un intervalo razonable. Cuando esté en su grupo poblacional la horquilla podría oscilar entre dos y tres semanas.

¿Y si una persona no se ha marchado pero cree que le llamarán al estar de vacaciones?

Las primeras dosis tienen más opciones, como se ha indicado. El problema puede surgir en la segunda dosis (21 días después en Pfizer, 29 en Moderna y de 10 a 12 semanas en AstraZeneca). Por ejemplo, personas que están siendo vacunadas ahora con AstraZeneca se les está dando la cita para la segunda dosis de vacuna en agosto. En ese caso, los responsables de vacunaciones apelan a la responsabilidad ciudadana para la planificación individual de vacaciones.

¿Van a seguir llegando los mensajes para la cita vía SMS?

Sí. Los mensajes incluyen un número de teléfono para llamar y pedir cita. También se puede coger cita por internet, a través de la capeta personal de salud o en la web de Salud, con el número de la TIS (tarjeta individual sanitaria).

¿Cuántos días se ofertan a la hora de coger cita por internet?

Cuando llega el SMS y se accede a internet se abre un abanico de una semana para coger cita.

¿Es importante cuándo se accede a internet tras recibir el SMS?

Sí. Las agendas constan de huecos con día y hora. Conforme se van llenando los huecos es más complicado acceder al día y hora de primera elección. Es decir, si se tarda dos o tres días en acceder a internet para coger cita tendrá menos huecos. Si no puedo coger, Salud le llamará.

¿Es así en toda Navarra?

No. Las agendas están abiertas una semana para los centros de vacunación de Pamplona y comarca, principalmente. Tudela abre varios días y en Estella es más limitado. En los pueblos la agenda es cerrada: hay un único día para la vacunación.

¿Qué ocurre si las personas que residen en localidades rurales no pueden acudir el día que les dan cita?

Puede llamar y se les da la opción de acudir a Pamplona para vacunarse. Están priorizados para la vacunación. Por ejemplo, existen limitaciones laborales, el caso un comercial que se encuentra fuera de su localidad ese día. Se le oferta otro día en Pamplona.

Te puede interesar