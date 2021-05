Satisfacción en la hostelería, que pide prudencia a clientes y dueños

Actualizada 12/05/2021 a las 08:49

El auto del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) suprimiendo la obligación de cerrar las terrazas a las 22.00 horas fue una auténtica e inesperada sorpresa para los hosteleros navarros. La noticia fue recibida por las distintas asociaciones como un soplo de esperanza y, sobre todo, como una inyección de moral en un sector que se ha sentido injustamente criminalizado y castigado a lo largo de catorce meses. “¡Algo bueno por fin!” se repetía en grupos de WhatsApp de los hosteleros.

CINCO HORAS DE DESCONCIERTO

La resolución judicial, que se conoció hacia las 13.15 horas, trajo aparejado a las muestras de júbilo el dilema de qué horario de cierre se debía aplicar desde ayer. Enseguida, los juristas de las asociaciones entendieron que el auto devolvía a las terrazas al horario previo a la pandemia que, decían, “son acordados por los ayuntamientos”.

Fueron momentos de desconcierto y confusión ante el escenario que se les abrió de forma súbita. Por eso, muchos responsables de bares, cafeterías y restaurantes se dirigieron a las asociaciones y ayuntamientos para consultar a qué hora podían cerrar. Incluso alguna asociación envió circulares para despejar dudas.

No lo consiguieron. Pasadas las 18.00 horas, se producía un nuevo giro de guión. Se conocía que el Gobierno foral echaba mano de un decreto de ley foral de agosto de 2020 que regulaba que el cierre de la hostelería será, como máximo, a la 1 de la mañana. No obstante, si en una localidad hay ordenanzas que limitan más ese horario, el cierre se regirá por estas últimas.

Te puede interesar

Con esta decisión, las terrazas amplían de las 22.00 hasta la 1 de la madrugada el horario. Tres horas más que, reconocían , les permite dispensar cenas de manera pausada y en varios turnos, algo positivo para sus maltrechas cajas registradoras, ya que las cenas suponen entre un 15 y 20% de la facturación. Con todo, recordaban que muchos establecimientos no disponen de terraza.

Las asociaciones hacían hincapié en un llamamiento a la responsabilidad de los clientes y también de los dueños y responsables de hostelería para seguir cumpliendo “ de manera exquisita” todas las normas de seguridad que siguen vigentes en las terrazas. “Se trata de ser prudentes para que unos disfruten de más tiempo del bar y otros trabajen más”, decían.

Interiores, para el día 17.

La noticia pilló a los hosteleros con la vista puesta en el día 17, cuando se reabrirán los interiores de manera gradual. Inicialmente, se permite el uso de interiores en mesa hasta las 12 horas. Por otro lado, previa cumplimentación de una declaración responsable y una ficha técnica, se permitirá el servicio de comidas y cenas hasta las 22 horas. Ayer, la mayoría del sector criticaba la hoja de ruta.

Ana Beriáin, presidenta de AEHN: “La gente cumple más en una terraza que en casa”

“Estamos muy contentos con la resolución judicial. Defendemos que la gente está más controlada en un espacio público, como es una terraza, que en sus casas. Si la gente está en una terraza se controlan unas personas a otras, pero en los domicilios particulares, a donde luego se han trasladado muchas veces porque se les cerraba la terraza, no controla nadie”. Con estas palabras valoraba ayer el mandato judicial que eliminaba la obligación de cerrar las terrazas a las 22.00 horas.

“Lo que nos inquieta es que el TSJN haya avalado que se pueda cerrar perimetralmente la Comunidad foral y eso quizá nos pueda hacer mucho daño de cara al verano, aunque confío en que no se ponga en práctica, entre otras razones porque el ritmo de vacunación va relativamente bien”, añadía.

Abundando en el tema de las terrazas, Ana Beriáin consideraba “muy acertada” la valoración judicial al relacionar el toque de queda con las terrazas. “Mantener el cierre a las 22.00 horas sin toque de queda hubiera sido un sinsentido”.

La asociación envió a la tarde a sus miembros una circular recordando los horarios anteriores a la pandemia. Con todo, Beriáin ya avanzaba a media tarde la “confusión” que había generado la noticia en el sector . De hecho, indicaba que estaba a la espera de hablar con responsables de Salud Pública para que les confirmaran las horas de cierre.

“Estamos todavía mirando. Lo que sí vamos a aconsejar a todos los hosteleros es que estamos en una situación difícil, que siempre hemos hablado de responsabilidad y que hay que ser muy prudentes todos para que esta apertura sea en positivo para todos”.

Carlos Albillo, hosteleros del Casco Antiguo: “Hay muchos bares y cafeterías sin terraza”

“Afortunadamente, y de manera sorprendente, porque hasta ahora el TSJN había avalado las órdenes forales del Gobierno de Navarra, ha rechazado algo que era evidente: que si no hay toque de queda no hay que cerrar las terraza”, valora el gerente de la Asociación de Hosteleros del Casco Antiguo de Pamplona, Carlos Albillo. El directivo subraya que, en su zona, son muy pocos los que disfrutan de terraza, por lo que abogaba para que haya un mayor horario de apertura “para todos” desde el próximo día 17.

Marian Rodríguez, presidenta de ANAPEH: “Tantos disgustos y nos llega una buena noticia”

“Mucha alegría. Dan ganas hasta de bailar. Tantos sinsabores, preocupaciones, disgustos, problemas... Y , de pronto, nos viene una alegría. La pena es que no llegue a toda la hostelería. Solo la van a disfrutar quienes tienen terraza”. Las primeras palabras de la presidenta de la Asociación Navarra de pequeños Establecimientos de Hostelería (Anapeh), Marian Rodríguez.

Con la mirada dirigida a lo que ocurrirá con la apertura de interiores, la directiva de esta asociación aseguraba que el sector está tan lastimado que las tres horas de trabajo añadido que les trae el auto serán un balón de oxígeno para muchas empresas. “ Cualquier euro que se facture es importante en estos tiempos es crucial para muchos profesionales. Siempre hemos pedido trabajar. Es lo único que queremos hacer”, comentaba Rodríguez, que no duda que ayer por la noche ya hubiera terrazas que empezaran a aplicar el nuevo horario de cierre.

Ante este nuevo escenario, la portavoz de este colectivo hacía un llamamiento a la responsabilidad de todos los implicados en el sector de la hostelería para que el cumplimiento de las medidas de seguridad sean “escrupulosas”. “Se elimina el cierre a las 22.00 horas pero hay que seguir cumpliendo con la distancia entre mesas, el uso de mascarilla, etc. Hay que ser responsables en el bar, pero también en otros lugares, como en el supermercado, en el parque infantil o en las piscinas. Que la situación mejore es cuestión de cada uno de nosotros. Creo que a todos nos gustaría que no haya repuntes de casos. No queremos que nos obliguen a cerrar más”.

MEDIDAS EN LA HOSTELERÍA

Distancia de 2 metros entre mesas medidos de los extremos de las mismas.

Máximo de 4 personas en una mesa como norma general. Se podrá aumentar a 6 cuando las dimensiones de las mesas o grupos de mesas permitan garantizar la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 m. entre las personas

Prohibido fumar, vapear y otros dispositivos si no hay distancia de 2 metros.

La mascarilla es obligatoria siempre, salvo en el momento puntual de la consumición

Horario de cierre a la 1 de la madrugada, como tarde. Si la ordenanza municipal previa a la pandemia fijaba un horario de cierre más restrictivo será el que rija, según indicaba ayer el Gobierno de Navarra.

El auto elimina el horario de comida para llevar, fijado en las 22.30 horas.