Un jurista dice que el toque de queda en Navarra no tiene vigencia hasta el 'sí' de la Justicia

I.S.

Actualizada 09/05/2021 a las 09:15

La situación creada en Navarra desde la pasada madrugada ha despertado las dudas de algunos juristas, especialmente por las nuevas medidas restrictivas que afectan a derechos fundamentales, como la limitación de movilidad por el toque de queda y el derecho a reunión.

El abogado Eduardo Ruiz de Erenchun opina que mientras los jueces no lo autoricen expresamente mediante un auto, “una comunidad autónoma no tiene ninguna capacidad de restringir derechos fundamentales”. Es decir, pese a que se publique la Orden Foral de Salud con estas restricciones, de acuerdo a esta opinión jurídica no tendrían vigencia hasta que sean autorizadas por la Justicia. Pero el portavoz del Gobierno, Javier Remírez, indicó ayer que “todas las medidas son efectivas desde el momento de publicación en el BON, aunque se eleven a ratificación posterior por el TSJN”.

