¿Qué restricciones siguen vigentes a partir de ahora en Navarra?

Actualizada 09/05/2021 a las 06:00

¿QUÉ PASA CON EL CIERRE PERIMETRAL?

Desde este domingo, 9 de mayo, se levanta el confinamiento perimetral. Está permitida la libre entrada y salida de personas de Navarra.

¿SE MANTIENE EL TOQUE DE QUEDA?

Sí. Salvo las excepciones previstas, se limita la libertad de circulación de las personas en horario nocturno. No se puede circular por las vías o espacios de uso público entre las 23.00 y las 6.00 horas.

¿CUÁNTAS PERSONAS SE PUEDEN REUNIR?

La participación en cualquier agrupación o reunión se limitará a un número máximo de seis personas en espacios públicos, excepto en el caso de personas convivientes. En el ámbito privado, esto es novedad, se pueden reunir dos unidades convivenciales con un máximo de seis personas. Así, en una casa rural o apartamento turístico pueden juntarse dos familias.

¿SE PUEDE CONSUMIR EN EL INTERIOR DE LOS BARES?

No. Se prohíbe toda actividad en el interior de los establecimientos con licencia de bar especial, café espectáculo, bares, cafeterías y restaurantes, salvo para la petición de consumición, la expedición de tabaco y uso de aseos. Es previsible que la reapertura sea gradual a partir del 17 de mayo.

¿A QUÉ HORA CIERRAN LAS TERRAZAS DE LOS BARES?

Continúa la apertura de terrazas en espacios públicos al aire libre. La novedad es que ahora pueden hacerlos hasta las diez de la noche.

¿QUÉ MEDIDAS DE AFORO HAY EN EL COMERCIO?

Los establecimientos y locales comerciales minoristas , así como locales de servicios no podrán superar el 50% de su aforo máximo permitido. El horario máximo de apertura se establecerá hasta las 21.00 horas. En los hipermercados y grandes super ficies se mantiene el mismo horario de cierre, pero con un aforo máximo del 30%.

¿QUÉ PASA CON BODAS, COMUNIONES Y BAUTIZOS?

La asistencia a lugares de culto no podrá superar el 30% de su aforo máximo permitido, y en todo caso, no superar las 150

personas. Las celebraciones posteriores en el exterior de establecimientos de hostelería o restauración, respetarán las medidas de distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros, no superando en ningún caso las 20 personas

¿QUÉ AFORO HAY EN CINES Y TEATROS?

Las actividades en cines, teatros, auditorios, circos de carpa y similares e no podrá superar el 50% del aforo, con un máximo de 200 personas. El horario máximo será hasta las diez de la noche. Las piscinas deberán mantener también un aforo del 50% tanto en acceso como uso recreativo.

