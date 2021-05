Si he pasado la covid-19, ¿cuándo me vacunan?

Actualizada 07/05/2021 a las 06:00

Más de 150.000 navarros han pasado coronavirus desde que comenzó la pandemia, en febrero de 2020, según estima el Instituto de Salud Pública del Gobierno de Navarra. De ellos, 60.280 son casos confirmados mediante una prueba diagnóstica. El resto son sospechosos y se produjeron, sobre todo, durante la primera ola de la pandemia cuando las pruebas solo se realizaban a los casos más graves que llegaban hasta el hospital. En cualquier caso, la vacunación se dirige a toda la población, por ahora mayor de 16 años, y se está desarrollando por grupos de edad. Son 552.938 personas entre las que se encuentran quienes ya han pasado coronavirus. La duda, en muchas ocasiones, es cuándo y cómo se debe vacunar en caso de que una persona ya haya pasado la infección.



¿Hay un grupo especial de vacunación para las personas que han pasado coronavirus?

No. Las personas que han pasado covid-19 se vacunarán en el grupo de edad que les corresponda. Desde marzo se inició la campaña por grupos de edad, empezando por los mayores de 90 años, y va descendiendo progresivamente.



¿Una persona que ha pasado coronavirus tiene que recibir las dos dosis de la vacuna?

No en todos los casos. Hay que diferenciar si una persona tiene más de 65 años o menos de esta edad.



¿Cómo se vacuna a las personas que tienen más de 65 años que han sufrido covid?

Las personas que ya han pasado covid y tiene más de 65 años reciben dos dosis de vacuna frente al coronavirus al igual que el resto del colectivo.



¿Cuál de las vacunas disponibles ahora se administra a quienes han pasado covid?

Se inocula la vacuna que les corresponde por su grupo de edad. Por ejemplo, si tiene entre 70 y 79 años puede recibir las vacuna ARN mensajero (Pfizer o Moderna) o la de Janssen pero si tiene entre 66 y 69 puede recibir también la vacuna de AstraZeneca o las anteriores, al igual que el resto de personas de esas edades.



¿Cómo se vacuna a las personas que tienen menos de 65 años y han pasado covid?

Las personas que tienen menos de esa edad y han pasado coronavirus reciben una dosis de la vacuna, la que les corresponda según su grupo de edad.



¿Cuánto tiempo tiene que pasar desde que se ha pasado la infección por coronavirus hasta la vacunación?

También hay que diferenciar el tiempo para la vacunación en el caso de mayores de 65 años y menores de esta edad.



¿Qué ocurre en el caso de los mayores de 65 años?

Se les puede administrar la vacuna cuando reciben el alta epidemiológica tras la covid. Es decir, a partir de diez días desde que se haya confirmado la infección y siempre que no haya síntomas de coronavirus, al menos durante tres días. No obstante, los responsables sanitarios están barajando ahora dejar pasar 14 días en lugar de 10 debido a las incertidumbres en torno a las nuevas cepas de coronavirus.



¿Cuánto tiempo tiene que pasar para vacunar a menores de 65 años desde que se han infectado?

Hay que dejar transcurrir al menos seis meses desde que una persona menor de 65 años pasa la infección por coronavirus hasta que recibe la vacuna.



¿Qué ocurre si una persona se infecta en el tiempo que transcurre entre las dos dosis: 21 días en el caso de Pfizer y 28 en el de Moderna?

En las personas menores de 65 años que hayan recibido una dosis de la vacuna y se contagien antes de recibir la segunda dosis hay que dejar transcurrir seis meses hasta que se les inocule la segunda dosis.



¿Qué ocurre cuándo una persona sospecha que tiene la infección pero no lo ha confirmado con una prueba diagnóstica?

Los centros de vacunación están realizando pruebas diagnósticas in situ en caso de personas que llegan a ponerse la vacuna y hay sospecha de que pueden tener la infección. Si el resultado de la prueba es positiva, hay que esperar los tiempos citados anteriormente.



¿Dónde me puedo informar más?

Salud ha habilitado un teléfono, Infovac, para resolver dudas sobre la vacunación e incidencias relacionadas con este tema. Es el 948 370 120. Personal especializado atiende de 8 de la mañana hasta las 22 horas. Además, se pueden resolver dudas en el correo vacunacion@navarra.es.

Te puede interesar