Actualizada 02/05/2021 a las 06:00

"José Antonio, ¿cómo se encuentra de ánimo?”. La pregunta le sorprende con la guardia baja. Se revuelve y cambia de postura en la silla. Inquieto, se gira hacia su derecha, baja la mirada y se presiona los ojos tratando de contener las lágrimas. Pero las lágrimas son más fuertes y consiguen derribar el muro interior que ha levantado durante todo este tiempo. Lleva un año, un mes y diecisiete días recogiendo cadáveres con covid.

Han sido muchos. Muchos. Demasiadas personas... Habré recogido con mis propias manos más de 150 solo con covid. Y lo hemos hecho tan solos. Socialmente nos sentimos tan olvidados. La gente puede pensar que somos insensibles, fríos, y que estamos acostumbrados a esto, que echamos el cuerpo dentro de una caja, empujamos y listo. Y no es así. Bajo los buzos blancos que empujan féretros hay personas que lo estamos pasando mal. Muy mal. Personas que también lloramos. Nadie se acostumbra a esto. Nadie.

José Antonio Goñi Marcén tiene 56 años y 30 de experiencia como funerario y tanatopractor en Tanatorios Irache, oficio en el que se inició como guarda de noche en Pamplona, en 1991. La semana en la que se realiza esta entrevista, a finales de abril, han fallecido por coronavirus en la Comunidad foral siete personas, entre ellas un hombre de 51 años y una mujer de 54 . El Instituto Nacional de Estadística registró el año pasado 6.782 decesos en Navarra, más de 1.160 por covid desde el inicio de la pandemia. Por eso se emociona José Antonio.

Buzos blancos, guantes dobles, calzas, gafas, mascarillas, hombres y mujeres cargando sacos estancos de cinc, empujando ataúdes de madera, enterrando en soledad. Esta ha sido la imagen de la pandemia que han proyectado los medios de comunicación. Números y más números. Y, ellos, los funerarios, junto a titulares “deshumanizados” caminando sobre alambres de incertidumbre, miedo y muerte. Así es como dicen sentirse.

Se les ha podido ver en hospitales, residencias, saliendo de los domicilios, acompañando en los primeros minutos de duelo a las familias. Incluso acudiendo en apoyo de los equipos sanitarios a los hospitales, porque muchos no habían visto antes morir a nadie. Han entrado donde nadie se ha atrevido y lo han hecho “a pecho descubierto”, sin información. Sin embargo, en el momento de la vacunación, nadie se ha acordado de ellos. Su trabajo ha pasado de puntillas, relegado al margen de la cadena sanitaria.

Sencillamente, dejaron de ser esenciales. Al menos hasta que presionaron las dos asociaciones nacionales que representan al sector. Solo entonces consiguieron que se les reconociese. Se convirtieron en el “último eslabón sanitario”. Pero costó. “Porque al principio nos obviaban. Tuvimos que ser insistentes ”, admite Irene López Mena, directora comercial de Irache.

Se les conoce como funerarios pero entre ellos también trabajan tanatopractores, gestores de servicios, etc. Son personas técnicamente formadas que ejercen un oficio tan antiguo como la noche de los tiempos. Los tanatopractores se encargan de “arreglar, restaurar y preparar” un cadáver para el velatorio, entre otras funciones. Y los gestores atienden a las familias en los primeros minutos del duelo. Aunque los cuerpos infectados por coronavirus no se manipulan, al principio tampoco se velaban y directamente se enterraban, en la actualidad esto último ha cambiado. Ahora sí que se permiten grupos reducidos en los velatorios, siempre con el arca o la caja cerrada.

Hoy estos hombres y mujeres se mantienen firmes en la primera línea de la lucha contra una enfermedad que ha dejado en todo el planeta más de tres millones de muertos. Permanecen en alerta ante cualquier sobresalto que pueda provocar esta cuarta ola y las nuevas cepas altamente contagiosas y “muy preocupantes”, tal y como advirtió el miércoles Salud Pública. En este contexto, los funerarios no han recibido la segunda dosis y alguno ni siquiera la primera.

Y en medio de la voracidad de este mar de fondo, también surgen preguntas. Las que lanzan sus propios hijos. De hecho, Mario, de 4 años, interrogó al suyo hace un par de semanas. “Papá, ¿qué es lo que haces en tu trabajo?”, soltó a bocajarro en la cama, antes de dormir. Entonces, David Facila Arrastia, gerente del Tanatorio San Alberto, trató de explicarle. “Mira, hijo, papá y sus compañeros lo que hacemos es acompañar al cielo a las personas”. Al escucharle, Mario se quedó pensativo. “Pero, papá, si van en coche”. Y David, asintiendo, continuó explicándole que este viaje es un poco más largo de lo normal. “Porque van hasta las estrellas...”, le aclaró. “Nosotros conducimos los coches que les llevan hasta allá, y vamos vestidos de blanco por el coronavirus”. Y Mario se quedó un poco más conforme.

Esto es precisamente lo que pretende este reportaje. Poner rostro a algunos de estos “conductores” que acompañan hasta las estrellas a las personas que nos han dejado. Un relato personal de trabajadores de Tanatorios Irache y del Tanatorio San Alberto, que no dudan en descubrir su estado de ánimo, enfrentándose al pasado, afrontando el presente. Estas son sus voces, algunas se escuchan entrecortadas por la emoción.



“Nos sentimos muy solos, abandonados socialmente”

José Antonio Goñi, Tanatopractor de 56 años y 30 de experiencia





A José Antonio le gusta la lectura, la pelota y el ciclismo. Estos últimos meses ha leído Patria. Lleva un tiempo parado físicamente por culpa de unas molestias en las rodillas. Al recordar los primeros momentos de la pandemia, le vienen dos imágenes. La primera corresponde al día en el que la cámara frigorífica se llenó en marzo con 26 fallecidos. “Y todo esto solo estaba empezando”, suspira. “Ya veíamos que en noviembre estaba muriendo mucha más gente de lo normal. Y nos decíamos qué fuerte está viniendo la gripe este año”. En la segunda imagen, aún le desgarra por dentro, puede escuchar los gritos de “desesperación” de una madre queriendo despedirse de su hijo cuando José Antonio y su compañero, Joaquín Igea, entraban a la habitación en la que había fallecido por covid. “¡Por favor, dejar que me despida de mi hijo!”, nos suplicaba. “Por protocolo no podíamos permitir que se acercara al cuerpo, se podía contagiar”. Se emociona de nuevo. “Y todo esto queda aquí dentro, para siempre”.

José Antonio empezó a trabajar en Irache como guarda de noche hace 30 años. Se formó durante un año en preparación de cadáveres en Barcelona. Allí aprendió las técnicas más recientes importadas de Estados Unidos. “El problema en la pandemia es que nadie sabía nada al principio. Por eso se prohibió manipular y velar cadáveres ”. Asegura que la situación hoy es “más tranquila”. Pero esta semana ha recogido siete cuerpos. Al preguntarle de nuevo por qué se emociona, se sincera: “Hemos estado muy abandonados socialmente y no se nos permite transmitir nuestras emociones. Y todo esto se va cargando aquí dentro, en el corazón”. Coloca la mano sobre el pecho. “Los primeros días veíamos que los fallecimientos eran constantes y no se podía hacer nada. Y en el cementerio te encontrabas solo. Y todo esto no acababa. Había cajas por todos los sitios.

¿Cómo se supera algo así? No lo sé. Te desahogas con los compañeros, ellos son los mejores psicólogos. Al llegar a casa quieres estar solo y llorar en cualquier rincón... Y luego ves en la calle que hay gente que se toma todo esto a cachondeo. Yo me los traería aquí un par de días. No sé ni cómo hemos aguantado”.



“No sé cuántos fallecidos habré recogido y sigo sin vacunar”

Juan Antonio Cid, Funerario de 52 años y 9 de experiencia

Otro de estos “conductores” a las estrellas se llama Juan Antonio Cid. Casado y padre de dos hijos, a sus 52 años no consigue disimular un intenso brillo en la mirada al hablar del pasado y del presente. En su caso, entró en este mundo por “casualidad”, cuenta. “Era autónomo y dirigía una empresa que tuve que cerrar por la crisis. Y como vivía cerca del Tanatorio San Alberto y veía circular los coches fúnebres, me dije que podría probar”. Entregó el currículum y ya son nueve años de experiencia en la empresa. “El trabajo de funerario es importante. Estamos muy formados técnicamente y en continuo reciclaje”, deja claro. También reconoce que cuesta soltar lastre. Hay dos fotografías que pesan. Al recordar, le viene un cristal. Se ve dentro de una UCI con el cuerpo de un nuevo fallecido. Eran las primeras horas de la pandemia. Juan Antonio se quedó pegado al vidrio, “helado” por lo que estaba viendo. Al otro lado del cristal, hombres y mujeres de todas las edades luchaban entubadas por sobrevivir. La segunda fotografía que pesa como un ancla interior es la de la noche de guardia con Pedro Navarrete. “En la calle se podía sentir descontrol, el miedo en los rostros de las familias y de los sanitarios…”, describe.

“Nosotros éramos los que entrábamos en las habitaciones. Te encontrabas al fallecido en la cama, lo desinfectabas todo, cubrías el cuerpo con un saco estanco y lo llevabas directamente al cementerio”. Juan Antonio no sabría calcular el número de servicios que ha llevado a cabo desde marzo de 2020. “Imposible. Había días de un fallecido por hora. Y el cementerio de Pamplona no daba abasto a la hora de incinerar. Nos decían que solo podían quemar ocho cuerpos y nosotros aquí con la cámara frigorífica llena. Y en esta situación de estrés teníamos que explicar a las familias que no podían ver los cuerpos ni velarlos”. A pesar de trabajar en la primera línea, expuesto permanentemente, ayer le pusieron la primera dosis. “Somos los grandes olvidados. Y hemos estado ahí, en las habitaciones, luchando constantemente contra nuestro miedo. Miedo a contagiarnos y miedo a la hora de explicar a las familias que no pueden ver más a los suyos. Los medios de comunicación no habéis humanizado nuestro trabajo”.

“No piensas mucho en lo que haces para poder sobrellevar la situación”

Daniel Azcona Zabalza, Funerario de 59 años, 22 de experiencia

“En el pico más fuerte de la primera ola de la pandemia, solo estábamos en la calle los funerarios y los servicios de emergencias. Cuando entrábamos en los domicilios y en las residencias, lo primero que palpábamos era desamparo. Salías destrozado. Estaban sin medios, sin personal, veías a los abuelos sin mascarillas... No te daba tiempo a pensar. Y tampoco lo hacíamos para poder sobrellevar la situación”. De 59 años y 22 de experiencia, Daniel Azcona también reconoce que no consigue olvidar. “Nos hemos visto dentro de UCIS llenas de covid, en domicilios con todos positivos, en residencias… Abrazamos el virus a diario y sentimos que nos han dejado atrás. Lo que hemos vivido ha sido horroroso. Teníamos mucha responsabilidad. Porque debíamos salir de los sitios sin infectarnos. Si no lo hacíamos bien podíamos convertirnos en una cadena de transmisión del virus”, aclara. “Y después de tanto sufrimiento, ¿qué hemos aprendido? ¡Nada! Las mentiras están a la orden del día. Los datos oficiales de la primera ola se alejan de la realidad, no coinciden con lo que manejamos”.



“Han tirado de los funerarios para todo en los peores momentos de la pandemia”

Borja Solchaga Ilarduya, Gestor y funerario de 36 años, 6 de experiencia

Borja Solchaga Ilarduya, Gestor y funerario de 36 años, 6 de experiencia

Hay sonidos de los que uno no logra desprenderse “No paraban las llamadas telefónicas. Una tras otra. Y la gente llegaba a la recepción sin información y nos pedían los certificados de defunción. Y teníamos que aclararles una situación que ni siquiera nosotros comprendíamos. Y los cadáveres en las cámaras. Hemos llegado a tener 115 en 15 días”.

En este escenario, Borja Solchaga, de 36 años y 6 de experiencia, no oculta “tristeza, indignación y enfado”. Su estado de ánimo adquiere diferentes fases a lo largo de este año, admite. Demasiado caudal de emociones contenido. Teniendo en cuenta que le tocó coordinar los equipos funerarios y atender a las familias en el primer impacto de la covid, mantenerse en pie hoy se convierte en un reto cada mañana. “Por suerte las familias en general han mantenido un comportamiento ejemplar. Se pusieron en nuestro lugar y nos decían: “Más vale que estáis vosotros y hacéis este trabajo”. Como el resto de compañeros tampoco esconde su malestar por la coyuntura actual. “Cuando hemos estado muy jodidos han tirado de los funerarios para todo. Hemos incluso provisto a los hospitales de sacos estancos de cinc para envolver los cadáveres. Qué menos que se acuerden de nosotros a la hora de la vacunación. Pues nada. No hay derecho que después de todo esto hayamos tenido que mendigar las vacunas. Solo queremos que el sector funerario se refuerce públicamente y se reconozca, de manera que podamos ir con la cabeza bien alta. Nos encontramos en el limbo sanitario”.



“Era una media de 8 fallecidos por turno y seguíamos”

Joaquín Igea Anso, Funerario de 59 años y 25 de experiencia

“Estamos preparados para vivir pero no para morir”, lamenta Joaquín Igea, 59 años y 25 de experiencia. “¿Aprender de todo esto? No hemos aprendido nada de lo que hemos sufrido porque solo se ha informado de números”, afirma, contundente. “Los medios de comunicación no habéis humanizado nada. Solo se han visto estadísticas dentro de ataúdes. Hemos vivido situaciones extremas. Mal, mal, muy mal... Y seguimos aquí porque somos gente especial y alguien lo tiene que hacer. Cualquiera no habría aguantado este trabajo”, asiente. “Alguna vez nos hemos preguntado qué hubiera pasado si hubiésemos caído los funerarios. No sabemos. Veníamos a trabajar a las ocho de la mañana y terminábamos a las diez de la noche. Prácticamente era una media de ocho fallecidos por turno y todos por covid. No dábamos más de nosotros y seguíamos... Era una época en la que se igualaban contagios y muertes. No veías la salida y encima íbamos prácticamente a pecho descubierto. No sabíamos ni en dónde nos metíamos. Sin información. Acudías a por un anciano y regresabas con tres más...”. Joaquín está casado con una sanitaria y son padres de una hija de 31 años. “Y al llegar a casa solo quieres descansar, sin ganas de hablar”. En cualquier caso, dice que su estado de ánimo es bueno. “Te mantienes en pie. Me anima pensar que el año pasado por estas fechas estábamos peor”.



“En este trabajo escuchas, acompañas y tranquilizas”

Blanca Echarri Colomo, Funeraria, 57 años y 20 de experiencia

Casada con un funerario, Ignacio Ulayar, padres de tres hijos, Blanca Echarri relata con ilusión que pronto va a ser abuela y que empezó en este mundo por “necesidad”. Un sector en el que trabaja desde hace más de 20 años. “Llegué a este trabajo por amor. Mi marido era el propietario de una funeraria en el Valle de la Burunda y las circunstancias me llevaron a echarle una mano. Al principio sufrí mucho. Eran situaciones difíciles de las que fui aprendiendo. No me atrevía ni siquiera a mirar a las caras de los difuntos. Poco a poco, me fui adaptando y se puede decir que me gusta lo que hago. ¿Por qué? Porque me gusta relacionarme con las personas”.

En una funeraria de pueblo la jornada arranca con la primera llamada y finaliza en el cementerio. “Durante este trayecto siempre somos los mismos los que atendemos a las familias. Nosotros gestionamos todo y en el cementerio nos despedimos”. O debería ser así. Porque en su caso el trabajo “transciende”. Va más allá. Blanca atesora una buena memoria y se acuerda perfectamente de los nombres de los fallecidos y de los rostros de los familiares. Y toca volver a los mismo pueblos. “Hay familias a las que hemos llegado hacer cuatro y ocho servicios. En este trabajo escuchas, acompañas, asesoras, tranquilizas. Y la gente responde muy agradecida”. Su fe religiosa le ayuda a mantener el equilibrio en estas circunstancias. “Rezo mucho por la gente a la que atendemos”. Respecto al año de pandemia, admite que lo está viviendo con tranquilidad. “No estoy obsesionada con la enfermedad. Sí es verdad que acabas aburrida de tanta información. Lo que más pena da es que no te puedas despedir de las familias. Ha habido episodios muy duros. Hay quienes han perdido al padre y a la madre en días. Emocionalmente, me encuentro bien. Me he fortalecido en la debilidad. Este trabajo te pone los pies en la tierra. Te enseña que la vida se va y que uno no se lleva nada. Y que todos somos iguales. Me ha hecho ser mejor persona, porque me brinda la oportunidad de ofrecerme”. A Blanca y a su marido les vacunaron a finales de marzo y no será hasta el 11 de junio cuando les inoculen la segunda dosis. Hasta entonces habrán tenido que manipular muchos cadáveres más, algunos con covid en hospitales y domicilios.



“Hemos tenido que insistir para que Salud nos tenga en cuenta”

Irene López Mena, 45 años y 1 de experiencia Directora comercial

“Y después de ver durante toda la pandemia a gente con buzos blancos empujando féretros, resulta que llega la vacunación y a estas personas se las deja a un lado. En el departamento de Salud nadie consideró que debíamos estar entre los primeros en ser vacunados”, explica, con impotencia, Irene López Mena, quien no dudo en reaccionar y exponer al Gobierno de Navarra la postura del sector. “Los trabajadores del colectivo funerario hemos recogido todos los muertos de la pandemia, consideramos que se nos tiene que tener en cuenta a la hora de la vacunación (…)”, les escribió vía email. “Pero tuvimos que ser muy insistentes porque nos obviaron en un primer momento”, lamenta. “¿Por qué? Muy sencillo. Porque somos invisibles”. Irene López comenzó a trabajar en una funeraria por primera vez en su vida el 8 de junio de 2020, con 45 años. Aunque su contrato lo firmó un 13 de marzo de 2020, dos días antes de que se decretara el estado de alarma. Entendió que para la labor comercial que debía desempeñar era mejor retrasar su incorporación a junio. Provenía del mundo de la consultoría. “Aquí estas condicionado por trabajar en un entorno duro 24 horas los 365 días del año. También tienes que vender un servicio del que nadie quiere oír hablar y por el que todos vamos a pasar. Porque es lo único seguro en esta vida”.



“No sé como el sector ha podido mantener la serenidad”

Lorena Sánchez Garraza, 44 años Directora general Tanatorios Irache

¿Cómo se pudo mantener la serenidad en una funeraria en marzo y abril de 2020? La pregunta se derrama como un vaso de agua sobre la mesa de madera del despacho del Tanatorio Irache en Burlada, frente a la puerta principal del cementerio, una construcción luminosa de madera que bien podría pasar por un hotel si no fuera por las salas con cámaras frigoríficas para la conservación de cadáveres. Lorena Sánchez, directora general de esta empresa familiar con 40 años de historia, la más grande de Navarra con 76 empleados y 60 tanatorios, entorna la mirada al tratar de recordar. A su derecha, apoyada en la pared, en el suelo, una camiseta de Osasuna enmarcada. “Mantuvimos la serenidad y no sé cómo pudimos. Había días que superaban por siete los fallecidos de una jornada normal. La preocupación era que nuestra gente pudiese trabajar con medios y no se contagiasen”, desmiga sentimientos como puede. En aquellas circunstancias, se recuerda reunida con el personal del equipo directivo “intentando que nuestros equipos pudiesen atender lo que se nos venía encima”, explica. “En Navarra veníamos siguiendo lo que ocurría en Madrid, que es donde empezó la pandemia, y esta interrelación con otras funerarias nos mantuvo en alerta, más preparados. La prioridad era acometer lo que se nos venía encima. Buscábamos equipos protección por dónde fuera... Las funerarias no podíamos fallar. Si fallábamos qué iba a ocurrir. No podíamos caer”.

¿Cómo era un día cualquiera en marzo y abril? “Todo el personal estaba coordinado desde el centro de Pamplona. El día comenzaba buscando equipos de protección por todos los fabricantes de España, coordinándonos con lo hospitales, porque eran muy importante nuestras salas y cámaras frigoríficas aisladas que bajan a -30. Las pusimos a disposición del Complejo Hospitalario y se coordinó con ellos de manera que se realizasen lo menos trayectos posibles. Estamos hablando de marzo, un mes en el que no había información sobre la transmisión del virus. Así que directamente nos dedicamos a transportar los cuerpos de los hospitales a los cementerios. Minimizamos cualquier traslado”.

En esta situación, los funerarios se han ido minando psicológicamente, “no solo por el hecho de manipular sin tregua cuerpos de personas fallecidas, sino también por enfrentarse a la soledad de las calles desiertas. Vivirlo y gestionarlo fue muy duro”. Su relato se entrecorta. “Me emociono al recordar cómo los ciudadanos han cumplido la normativa de los enterramientos. Hay muchos duelos cortados… Hay mucha gente que ha visto entrar a sus seres queridos en una residencia o en un hospital y no los han vuelto a ver. Los recogieron en urnas y a veces ni eso. Ha sido muy duro, muy duro. Llegaron a morir 60 personas al día en Navarra. Hubo días de 25 servicios y mirabas en la calle y no había nadie. Y solo recibíamos más y más llamadas. No se veía el final. Llegamos a pensar que todo esto nos iba a llevar a todos. Así cada día. Sin horarios, sin consuelo. Fue muy duro”.



“Te llevas a casa momentos duros, terminas empatizando con ciertas circunstancias”

José Javier Rincón, Gestor de 33 años y 3 de experiencia

José Javier Rincón, Gestor de 33 años y 3 de experiencia

José Javier Rincón ha trabajado toda la pandemia atendiendo a las familias en la primera línea del duelo. Sin embargo, desde Salud han considerado que su puesto no es esencial, así que no lo van a vacunar, lamenta. Al reflexionar sobre ello, relata que lo más duro ha sido perder el contacto físico con las familias y tener que hacerlo vía telefónica. “Durante el confinamiento les llamábamos y nos explicaban qué querían hacer. Recogíamos al fallecido, lo traíamos al tanatorio y luego lo conducíamos al destino final. Sin que nadie lo velara. Te llevas a casa momentos muy duros porque terminas empatizando con ciertas circunstancias. También te llevas momentos bonitos, cuando te agradecen el trabajo”.



“No podíamos dejar a ninguna familia sin atender”

Nuria Castro Pascual, Gestora de 33 años y 3 de experiencia

Procedente del sector de los seguros, Nuria Castro, madre de una niña de 4 años, explica que en los tres años que lleva trabajando en un tanatorio atendiendo a las familias, ha desarrollado dos tipos de cualidades: empatía y apoyo emocional. “Tienes que ponerte en su piel y aclarar sus dudas. Están viviendo el inicio del duelo. Nunca hemos dejado a nadie sin atender en los peores picos de la pandemia”.

“Este sector no se podía permitir parar por los contagios”

David Facila Arrastia, Gerente del Tanatorio San Alberto de 40 años)

Lo que David Facila, gerente del Tanatorio San Alberto, no pudo contar a su hijo Mario cuando le preguntó cómo era su trabajo, es que sus 16 compañeros han “acompañado a las estrellas” a 260 personas (en total) durante el primer pico de la pandemia.

David ha nacido y crecido en una funeraria. Hijo de Marisol y Manuel, de 59 años, propietarios de un tanatorio en Lodosa, lamenta que el sector se haya convertido en un oficio tan esencial como olvidado. Lo dice con un tono de indignación porque sus padres aún no han recibido la vacuna a finales de abril. Al recordar lo vivido en los meses de marzo y abril de 2020, lo primero que le viene es la imagen de una ola gigante de sufrimiento que se acercaba rápidamente. “Activamos todos los sistemas de trabajo, nos adaptamos a las medidas sanitarias y procedimos a activar una reestructuración interna, minimizando la presencia del personal para evitar el contacto entre los compañeros.”, detalla. “Este sector, al ser esencial, no se podía permitir parar por los contagios”. David también evidencia su malestar al rememorar los minutos en televisión y las portadas de periódicos que los funerarios han copado junto a titulares y estadísticas de muertos, una palabra que detesta. “Mejor fallecidos”, indica. “Y después de tantas portadas, desaparecemos”.