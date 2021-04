Navarra afronta una semana clave con los contagios estancados en 165 de media al día

Actualizada 27/04/2021 a las 06:00

Estancamiento. La cuarta ola de la pandemia de coronavirus en Navarra se frenó a mediados de abril y, tras un ligero descenso en nuevos los contagios, la situación se ha mantenido estable en torno a los 165 casos de media al día (128 la última jornada). El hecho de que los nuevos contagios no crezcan y que la ola se haya contenido es positivo. Sin embargo, no es una buena noticia que los nuevos casos no desciendan en mayor medida ya que la Comunidad foral mantiene toda la batería de medidas restrictivas, desde el cierre perimetral y el toque de queda hasta el cierre en el interior de la hostelería y las limitaciones de aforos.

Navarra afronta una semana clave para dilucidar cómo evoluciona la cuarta ola de la pandemia, que está marcada por el predominio de la cepa británica, más contagiosa y que ha doblado el riesgo de ingresos hospitalarios y en la UCI.

De hecho, la contención y el descenso de contagios apenas de ha notado todavía en los hospitales. Hay que tener en cuenta que existe un decalaje de unos diez días entre los nuevos contagios y su impacto en el ámbito hospitalario, sobre todo en la UCI por agravamiento de los afectados.

En este momento, hay 196 personas ingresadas en los hospitales, una cifra similar a la que se registró al comienzo de la semana (210). A lo largo de la semana pasada se han registrado jornadas con 16 y 20 ingresos, aunque el fin de semana se han reducido hasta los 7 del pasado domingo.

En cuanto a la situación en la UCI, se mantiene el nivel de riesgo ‘muy alto’, que se alcanza al sobrepasar los 30 pacientes ingresados en estas unidades. Actualmente hay 38 pacientes hospitalizados en la UCI, tras un ingreso el domingo, cuando el pasado lunes se llegó a 43. Supone una reducción del 9% pero siguen siendo datos elevados que, además, dependen de la evolución de los nuevos contagios.

POSITIVIDAD E INCIDENCIA

Otros indicadores de la evolución de la pandemia también siguen ofreciendo cifras elevadas. Por ejemplo, el índice de positividad (casos según pruebas) se encuentra en el 7,8%, un dato similar al de toda la semana pasada, cuando la OMS considera que desde el 5% hay transmisión comunitaria del virus.

En cuanto a la incidencia, Navarra es ahora la tercera comunidad autónoma, por detrás del País Vasco y de Madrid. La incidencia a 14 días es de 368 casos por cien mil frente a 235 de media nacional, según el Ministerio. Baja ligeramente respecto al viernes pasado (400,7). Sin embargo, a siete días la incidencia se mantiene en 178 casos por cien mil, lo que refleja el estancamiento en el descenso de nuevos casos.