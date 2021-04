Tras la frontera del Estado de Alarma

Actualizada 24/04/2021 a las 06:00

Después del 9 de mayo, ¿existe amparo legal para aprobar restricciones como el cierre perimetral, toque de queda o limitación de las reuniones? Sí, con un nuevo Estado de Alarma. Sin esta herramienta legal, cinco juristas especializados en derecho administrativo y constitucional no creen posible que se pueda limitar derechos fundamentales como ha ocurrido durante esos seis meses. No obstante, dejan un pequeño resquicio abierto porque en octubre, sin Estado de Alarma, el Tribunal Superior de Just