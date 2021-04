Condenado por subir fotos de sus amigas de Tierra Estella a una web porno

Actualizada 23/04/2021 a las 08:26

Un joven de 23 años aceptó este jueves una condena de 5,5 años de cárcel tras reconocer que subió a una web porno imágenes y vídeos de amigas suyas, algunas de su misma cuadrilla en Tierra Estella, que ellas habían colgado en la red Instagram. Defensa, fiscal y una acusación particular llegaron a un acuerdo por el que el joven aceptaba seis meses de cárcel por cada uno de los once delitos de trato degradante, uno por cada chica, tras indemnizar con 500 euros a nueve (dos habían renunciado a la indemnización, según el fallo, aunque ellas ayer lo negaban). El acuerdo incluye una suspensión de la pena por dos años, por lo que no irá a prisión si no comete delitos en este tiempo. Algunas de las víctimas, en la puerta del Juzgado de lo Penal nº 3 de Pamplona, mostraron su disconformidad por el fallo.



El acusado cometió los hechos entre enero y junio de 2019 “con evidente ánimo de menospreciar la integridad moral” de las jóvenes. En este tiempo fue cogiendo fotos y vídeos que amigas y conocidas suyas, de entre 17 y 27 años, habían colgado en Instagram y las subió a la página de contenido pornográfico Pornhub. Lo hizo con su cuenta de usuario en esta web y las almacenó en carpetas etiquetadas con apelativos denigrantes que hacían alusión al nombre de cada joven. En algunos casos, incluso acompañaba la foto con el perfil en Instagram de la víctima.



“NO LO PODÍAMOS CREER”

El hallazgo de las imágenes fue por casualidad. Un joven las vio y reconoció a una chica, por lo que lo comentó con una amiga de su cuadrilla. Esta chica estaba citada este viernes como testigo para el juicio, aunque no se celebró tras el acuerdo. Contó que ella y una amiga entraron en esa página tras el aviso y vieron fotos de “muchas chicas” de la localidad. “Las reunimos y se lo dijimos. Algunas se sintieron sucias porque fotos suyas estuvieran ahí como contenido sexual. E intentamos averiguar quién era”.

El nombre de usuario del que había subido esas imágenes empezaba por un nombre de pila, así que se pusieron a buscar a vecinos con ese nombre. “A él (al acusado) lo descartamos porque era de la bajera. Pero había subido un vídeo sexual suyo y ahí pudimos verle la camiseta y parte de la cara. No lo podíamos creer, era él”, relató. Añadió que él nunca ha pedido perdón -“ha salido riendo del juicio”- y que están “indignadas” con el fallo. “No sabíamos nada y vamos a reunirnos con colectivos porque esto no puede seguir así. Él queda libre y nos lo vamos a seguir encontrando”.

