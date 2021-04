Los mayores de 80 años sin vacunar pueden llamar para pedir su cita

Actualizada 20/04/2021 a las 06:00

Las personas mayores de 80 años que no han recibido hasta ahora ningún aviso para recibir la vacuna frente al coronavirus pueden ponerse en contacto con Salud para intentar gestionar una cita. El teléfono de contacto es el del nuevo servicio Infovac que Salud puso en marcha la semana pasada con el objetivo de resolver dudas e incidencias relacionadas con la vacunación pero no para dar citas.

Ahora, Salud abre la puerta a que las personas mayores de 80 años con las que no se haya podido contactar utilicen este servicio. El teléfono de contacto es el 948 370 120. Según el departamento, los mayores que no hayan sido vacunados pueden llamar para comprobar su situación; por ejemplo si se les ha llamado y no estaban en casa, por lo que se encuentran en situación de ‘pendientes de volver a llamar’. En todo caso, tras comprobar su situación se puede proceder a “gestionar” una cita para la vacunación.

El grupo de más de 80 años, que fue el primero que comenzó la vacunación poblacional empezando por los de más de 90, está integrado por cerca de 34.800 personas. En este momento, según Salud, al menos un 92,1% del colectivo ha recibido una dosis de la vacuna frente al coronavirus.

Este semana Salud quiere avanzar en el cierre de la vacunación de este grupo y por eso, además de seguir con las llamadas telefónicas, ha abierto una nueva vía para intentar llegar al máximo número de personas.

ENVÍO DE SMS DE 60 A 65

La semana pasada se puso en marcha también una nueva vía para coger cita para la vacunación. Se trata del envío de SMS al móvil para que las personas que lo reciban puedan coger cita por internet o en el teléfono que le indican en el SMS.

La nueva vía se abrió con parte del colectivo de 70 a 79 años y ahora se inicia también con el grupo de 60 a 65 años, siempre que reciban el SMS, pertenecientes a Pamplona y comarca, Peralta, Irurtzun y Santesteban.

LOS VACUNADOS

Casi la mitad de navarros que tienen entre 70 y 79 años (integrado por 55.800 personas) han recibido ya una dosis de la vacuna frente a la covid-19. Son un 46,8%. Este grupo recibe la vacuna de Pfizer.

En el grupo de mayores de 60 años, el segundo que ahora se está vacunando pero con el preparado de AstraZeneca, se ha inoculado una dosis al 48,1% de los que tienen entre 60 y 65 y al 4,9% de entre 66 y 69 años, que empezaron a vacunarse más tarde. En total son 73.800 personas.

En menores de 60 años, vacunados por colectivos como sanitarios, docentes, etc., han recibido la vacuna un 15,9% de 50 a 59 años, el 12,3% de 40 a 49, el 11% de 30 a 39, un 11,3% de 20 a 29 años y un 1,9% menores de 19.