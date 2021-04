¿Puedo tomar paracetamol antes? Las dudas de los navarros antes de vacunarse

Actualizada 17/04/2021 a las 06:00

Ninguna persona se quedará sin cita para la vacuna. Es el mensaje en el que insiste Salud. De una u otra manera se contactará con todos los interesados. Ahora, se ha habilitado un servicio con teléfono y correo electrónico (donde no es necesario que una persona envíe varios mensajes) para resolver dudas e incidencias. Algunas de las más frecuentes son:

¿PUEDO PEDIR CITA PARA LA VACUNA LLAMANDO A 'INFOVAC'?

No. Una de las llamadas y correos más frecuentes que se ha recibido en el nuevo servicio es para pedir cita para la vacuna. El servicio ‘Infovac’ no es para pedir cita sino que su objetivo es resolver dudas, consultas e incidencias relacionadas con las vacunas y el proceso de vacunación. Salud llama activamente a las personas que se están vacunando. Además, en este momento y, en una pequeña parte del colectivo de 70 a 79 años, se ha puesto en marcha la posibilidad de autocita. Para ello, reciben en sus móviles un SMS donde se indica cómo coger cita online o en un teléfono específico. Es importante no reenviar el SMS.

¿EN QUÉ ESTADO CONCRETO ESTÁ LA CITACIÓN DE MIS PADRES?

El servicio está siendo empleado por personas jóvenes que preguntan por el estado de la citación de sus padres: cuándo y cómo les van a citar. Si son mayores de 80 años se cita por teléfono desde Salud ya que la autocita se ha abierto para tramos de 70 a 79 y no en todas las localidades. En todo caso, cuando los hijos preguntan se revisa la situación de los mayores: si les han llamado, ya que en estos tramos hay muchas personas que no contestan al teléfono, o no. Se indica también a qué teléfono se ha llamado para comprobar si es correcto.

MI PADRE SE PUSO NERVIOSO Y SE NEGÓ. ¿SE PUEDE HACER ALGO?

Otra cuestión es el rechazo inicial a la vacuna. Hay personas que indican que los mayores, en ocasiones por nervios o por confusión, han rechazado la vacuna inicialmente. Por eso, plantean si hay posibilidad de reengancharse. En ese caso, desde ‘Infovac’ se posibilita cambiar el estado de citación de esa persona que pasa a ‘pendiente de volver a llamar’. Les llamarán.

NO ME HAN VUELTO A LLAMAR EN LA FECHA QUE ME INDICARON. ¿QUÉ OCURRE?

Además de ‘pendiente de volver a llamar’, el programa informático tiene el estado de ‘seguimiento’. Es para personas que, por ejemplo, han podido pedir unos días de margen para consultar sobre la vacuna, otras que en el momento de la llamada tenían algún problema físico, etc. En esos casos se suele indicar una fecha en la que se les volverá a llamar. Es importante saber que esa fecha es “aproximada”. Si no les han llamado en esa fecha, volverán a hacerlo.

TENGO UNA ENFERMEDAD CRÓNICA. ¿ME VAN A LLAMAR DENTRO DEL GRUPO DE 'ALTO RIESGO' AL QUE ESTÁN VACUNANDO?

Hay personas con distintas patologías como diabetes, enfermedades crónicas respiratorias, etc. que no tienen claro si entran dentro del grupo de ‘alto riesgo’ que se está vacunando actualmente. El grupo 7 incluye a personas en estas situaciones: trasplante de progenitores hematopoyéticos, trasplante de órgano sólido y en lista de espera para trasplante de órgano sólido, tratamiento sustitutivo renal (hemodiálisis y diálisis peritoneal), enfermedad oncohematológica, cáncer de órgano sólido en tratamiento con quimioterapia citotóxica, metastásico o con radioterapia por tumores de localización torácica con riesgo de neumonitis, inmunodeficiencias primarias, infección con el VIH con menos de 2000 cél/ml y síndrome de Down con 40 y más años de edad. Si una persona no forma parte de esos grupos se le indica que, en este momento, no se le va a vacunar. La Estrategia de Vacunación, que se va actualizando, indicará cuándo les van a vacunar y se les avisará.

SOY DEL GRUPO DE 'ALTO RIESGO'. ¿QUÉ VACUNA ME VAN A PONER?

Las personas del grupo 7, ‘muy alto riesgo de sufrir enfermedad grave por covid-19’ reciben la vacuna de Pfizer. Se les llamará desde los centros hospitalarios, tanto públicos como privados, en las próximas semanas.

¿PUEDO CONFIRMAR MI CITA DE VACUNA?

Hay personas que indican que se han puesto nerviosas al recibir la llamada y necesitan una confirmación de la cita. En ese caso, se confirma desde ‘Infovac’.

¿PUEDO CAMBIAR LA CITA DE VACUNACIÓN?

El servicio de ‘Infovac’ no puede dar una cita de vacunación pero si hay algún problema sí se puede llamar. Por ejemplo, si una persona se ha puesto enferma y su médico le ha aconsejado que retrase la vacunación se traslada esta petición a la Unidad de Citación. Se anula la cita y entra en el estado de ‘seguimiento’ para que desde la Unidad de Citación le vuelvan a llamar.

HAY QUE APORTAR DATOS

Las personas que atienden el servicio han encontrado bastantes casos en los que los interesados cuentan su incidencia, sobre todo por correo, pero no incluyen datos adecuados o suficientes para su identificación. Hay que indicar el número de CIPNA (número de la Tarjeta Individual Sanitaria) o el DNI. Es imprescindible para conocer su situación.

TENGO MENOS DE 60 AÑOS, SOY DE LOS GRUPOS VACUNADOS CON ASTRAZENECA (SANITARIOS DE 2ª LÍNEA, DOCENTES, POLICÍAS) Y NO HE RECIBIDO NINGUNA DOSIS, ¿QUÉ VA A PASAR?

Salud está a la espera de que se decida desde el Ministerio cuál es la vacuna que se va a administrar a estas personas y en qué momento. Cuando se tenga la información se les llamará directamente desde Salud o, incluso, con el nuevo sistema por SMS .

¿PUEDO TOMAR PARACETAMOL ANTES DE VACUNARME?

La información que aparece en la ficha técnica de la vacuna es la siguiente: “Para reducir los síntomas puede utilizarse paracetamol como tratamiento profiláctico antes de la vacunación y/o sintomático durante las primeras 24 horas”. Es decir, “se puede” tomar antes pero no hay que tomarlo necesariamente.

SI ESTOY EMPADRONADO EN OTRA COMUNIDAD PERO RESIDO EN NAVARRA, ¿DÓNDE ME VACUNAN?

Hay que acudir al centro de salud de la localidad en la que reside. Atención Primaria realizará los trámites necesarios para que se le incluya en la base de datos que se utiliza para la vacunación. Si reside en Navarra se le vacuna aquí.

SI VIVO EN UNA LOCALIDAD NAVARRA PERO RESIDO EN OTRA TEMPORALMENTE, ¿DÓNDE ME VACUNAN?

Puede ocurrir, en este momento, con personas mayores que estén temporalmente viviendo con hijos. Cuando toque la vacunación en su zona básica de salud se le podrá dar la cita donde está residiendo en ese momento.

SI RECIBO UN SMS PARA AUTOCITA Y NO PUEDO CONCRETAR LA CITA EN 72 HORAS, ¿QUÉ OCURRE?

No hay que preocuparse. Si no se puede coger una autocita tras recibir un SMS no se pierde la posibilidad de recibir la vacuna. Salud llamará a las personas que no hayan cogido cita por el motivo que sea para indicarles cuándo vacunarse.

HAN LLAMADO O MANDADO SMS A MI MARIDO Y A MÍ NO. ¿POR QUÉ?

En Pamplona y comarca, sobre todo, se está llamando por tramos concretos de edad. Se llamará al cónyuge o pareja cuando le corresponda por su tramo de edad.

Más de 2.900 personas cogieron autocita el primer día



Salud ha abierto la posibilidad de la autocita para la vacunación. En concreto, se ha comenzado por algunos tramos del grupo de 70 a 79 años pero no en todas las localidades. En principio, Salud envía un SMS al móvil de algunas personas en el que se indican dos formas de coger cita para la vacuna: on-line (bien a través de la Carpeta Personal de Salud o en la web de Salud con el número de la TIS y fecha de nacimiento) o por teléfono (se indica uno específico en el SMS). El jueves se enviaron 7.400 SMS y, por la noche, 2.900 personas habían gestionado la autocita. Salud insiste en que si no se recibe un SMS se llamará por teléfono. Y en caso de que se reciba pero no se pueda contactar, Salud llamará también para dar la cita.

948 370 120

Nuevo servicio. Salud habilita un teléfono para dudas e incidencias relacionadas con la vacuna, de 8 a 22 h. No es para pedir cita. También en la web:

vacunacion@navarra.es