Zaporeak pone en marcha una campaña de recogida de leche para los refugiados de Lesbos

Actualizada 08/04/2021 a las 12:12

La ONG Zaporeak, que desde 2016 ayuda con alimentos a quienes se encuentran en campos de refugiados de Grecia, ha hecho un llamamiento a la solidaridad de los navarros para que este sábado, 10 de abril, participen en una campaña de recogida de leche para entregar a estas personas, hasta un 40 % de ellas niños, que viven una situación especialmente cruda por el invierno y la covid.

Como primera muestra de este gesto, el Gobierno foral entregará 5.000 cajas de leche de Navarra de producción integrada a esta iniciativa, con destino al campo de refugiados de Kara Tepe, en la isla griega de Lesbos, donde se encuentran 7.200 personas a la espera de que Europa dé una solución a la huida de sus países de origen.

Según ha explicado la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, las personas migrantes alojadas en ese recinto "están en unas condiciones extremadamente duras, con grandes carencias que van desde la falta de agua hasta la escasez de alimentos básicos. Una situación grave, extrema, pero que además ha sido agravada por el frío y por la pandemia derivada de la covid-19".

Con la aportación de estos 5.000 litros de leche entera y envasada para dotarla de suficiente plazo de caducidad, el Gobierno foral quiere "visibilizar y animar a la ciudadanía navarra a participar en esta iniciativa" impulsada por Zaporeak, que recogerá leche, preferentemente entera y envasada en tetrabriks para dotarla de suficiente plazo de caducidad, en diferentes puntos de toda Navarra este sábado.

"Somos conscientes de que de esta recogida de leche no se va revertir la difícil situación en la que viven 7.200 personas que se encuentran en el campo de Kara Tepe en estos momentos, pero esperemos que esta campaña, además de para paliar la escasez y falta de nutrientes que sufren las personas refugiadas, sirva para alertar y poner el foco de atención en un problema que exige una mirada humanitaria, una mirada solidaria", ha subrayado Gómez.

UNA VEINTENA DE PUNTOS DE RECOGIDA

La jornada para recoger cajas de leche, que pueden ser de cualquier marca y con fecha de caducidad larga, se celebra este sábado día 10, entre las 10 y las 20 horas, en una veintena de puntos, tanto de Pamplona como de otras localidades de la geografía navarra.

En concreto, en la capital será en tres supermercados BM de San Juan (c/ Monasterio de la Oliva, 9), Iturrama (c/ Iñigo Arista, 15 bis) y II Ensanche (c/ Tafalla, 13-15), así como en la bajera de Zaporeak en Rochapea (trav. Bernardino Tirapu, 4),

El resto de los puntos de recogida en otras localidades son: en Alsasua se podrá contribuir en el supermercado BM (Avda. Pamplona, 18, y en dos supermercados Eroski (calles Intxaurrondo 3 y La Paz, 47); en Ansoáin: supermercado BM (trav. Padre Tomás de Burgui, 2); en Bakaiku: (Ayuntamiento); en Barásoain (panadería “La despensa del valle”, c/ Correo, s/n); en Tafalla: supermercado BM (c/ Ábaco, 52), supermercado Eroski (Avda. Pamplona, s/n), y en el Mercado; y en Huarte: en dos locales de frutas y verduras “El arte” (calles Pérez Goyena, 7 y Portal, 1).

También habrá puntos de recogida en Andosilla, Arbizu, Azagra, Estella, Etxauri, Mendavia, San Adrián, Sartaguda y Ziordia.