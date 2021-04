¿Qué supondrá el fin del estado de alarma? Navarra regulará sus restricciones

Actualizada 07/04/2021 a las 06:00

La Comunidad foral seguirá gestionando las restricciones que sean necesarias para contener la pandemia del coronavirus en Navarra una vez que decaiga el actual estado de alarma. Esto último, según anunció el presidente Pedro Sánchez, el fin del estado de alarma podría ocurrir el próximo 9 de mayo ya que el Ejecutivo central trabaja con la idea de no prorrogar esta medida extraordinaria.

La consecuencia inmediata del levantamiento del estado de alarma, según confirmaron ayer fuentes del Ejecutivo foral tras consultar con sus asesores jurídicos, es que se pondría fin a aquellas restricciones que afectan a derechos fundamentales como son el cierre perimetral y el toque de queda, e incluso también a las limitaciones al derecho de reunión en espacios privados y públicos. Son medidas que Navarra ha ido aprobando y prorrogando en los últimos meses a través de decretos de la presidenta María Chivite con el paraguas del estado de alarma. Así, el toque de queda en horario nocturno lleva vigente desde el pasado 28 de octubre en Navarra y el cierre perimetral desde una semana antes.

En el momento en que deje de estar vigente el estado de alarma las comunidades autónomas volverán a la situación del verano pasado. Seguirán coordinándose en el Consejo Interterritorial de Salud, y podrán adoptar de común acuerdo medidas ‘ordinarias’ en materia de sanidad.

EN HOSTELERÍA Y COMERCIOS

Así, Navarra podría seguir regulando las restricciones de aforos y de horarios en superficies comerciales y en hostelería. No obstante, indican desde el Gobierno foral, “cualquier medida de restricción que se justifique en razones de índole sanitaria será tomada de acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de Navarra”, como se ha venido haciendo hasta ahora.

En ausencia del estado de alarma cabría la posibilidad de cierres perimetrales, pero serían de zonas sanitarias, barrios o como mucho de municipios, pero nunca de toda Navarra. Además, esos cierres deberían contar igualmente con el aval de los tribunales.

El martes, desde el Ejecutivo foral se valoró de modo “muy positivo” el anuncio de Pedro Sánchez de no prorrogar el estado de alarma por la epidemia de covid-19: “Todos queremos superar el actual escenario y los avances en la vacunación que se van a producir en los próximos meses parece que van a ayudar a ello. No obstante, tenemos que apelar a la prudencia, todavía queda un mes hasta el nueve de mayo hay que ver la evolución y no se puede bajar la guardia”.

