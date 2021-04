La Plataforma Navarra de Salud pide la "supresión inmediata" de las patentes sobre las vacunas contra el Covid-19

Actualizada 07/04/2021 a las 12:47

La Plataforma Navarra de Salud ha reivindicado este miércoles la "supresión inmediata de las patentes sobre las vacunas y otros productos necesarios para atender el Covid-19".



Representantes de la plataforma se han concentrado este miércoles frente al centro de salud de la calle Conde Oliveto de Pamplona, con motivo del Día Internacional de la Salud, con el lema 'Atención Primaria Aurrera'. Asimismo, responde a una movilización a nivel europeo de la Red Europea contra la mercantilización de la salud y la protección social para reclamar "la disponibilidad equitativa de las vacunas frente al Covid-19".



En este sentido, la Plataforma Navarra de Salud ha destacado que "la semana pasada, la OMS informó que en 36 países no ha comenzado la vacunación y que tres cuartas partes de las dosis habían sido administradas sólo en diez países". "La aportación de ingentes cantidades de dinero público a la industria farmacéutica está siendo agradecida por ésta con comportamientos mafiosos, guerras comerciales, incumplimiento de compromisos con los gobiernos y desabastecimiento de los países del Sur global", ha censurado.



Por todo ello, ha exigido a los diferentes gobiernos "vacunas gratuitas accesibles para todas las personas de todos los países" y "transparencia en la toma de decisiones de todas las cuestiones asociadas a la actual pandemia". También ha reclamado la "supresión inmediata de las patentes sobre las vacunas y otros productos necesarios para atender la Covid-19" y la "obligatoriedad de hacer pública la información necesaria para la producción de vacunas" contra esta enfermedad.



La Plataforma Navarra de Salud ha criticado que "la sumisión de los gobiernos a la industria farmacéutica y la falta de industria pública de esta actividad está suponiendo el aumento de las desigualdades en salud a nivel internacional y miles de muertes evitables".



En España, han reprochado que "los cambios no explicados de los criterios de vacunación han permitido que uniformados y profesionales no colegiados no expuestos se vacunen antes que el personal docente, las cajeras de hipermercados, los trabajadores de ETT, los temporeros, el personal doméstico y otros colectivos realmente expuestos". Y han advertido de que "las políticas de vacunación contra el coronavirus están colaborando en el aumento de las desigualdades en salud".