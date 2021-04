El gestor de Refena dice que ha denunciado al Gobierno de Navarra

Actualizada 01/04/2021 a las 06:00

Los tribunales serán los que resuelvan el conflicto entre el gestor de Refena y el Gobierno de Navarra. El gestor, el gerente del Grupo Zunzarren, Ricardo Zunzarren, declaró ayer a este periódico que ha presentado una denuncia por impago. No quiso concretar qué cantidad de dinero reclama. “Pido lo que ellos me firmaron, nada más”.

Durante un año, el recinto se ha utilizado para hacer frente a la pandemia, ya que han sido las instalaciones en las que han estado los rastreadores, donde se han realizado miles de PCR y test y se han puesto cientos de vacunas frente a la covid a profesionales de primera línea. Desde el pasado martes, toda esa actividad se ha trasladado a la antigua sede de Forem, en el polígono industrial de Mutilva (calle U).

Aunque el Recinto Ferial de Navarra es propiedad del Gobierno, el Grupo Zunzarren lo tiene alquilado hasta 2025 mediante un sistema de concesión. El pasado octubre, el gestor de Refena hizo público que Salud no le abonaba el alquiler de estas instalaciones desde marzo de 2020.

“SE HICIERON LOS ABONOS”

La versión del Gobierno es muy distinta a la que mantiene Zunzarren. Su portavoz, el vicepresidente Javier Remírez, sostuvo este miércoles que han actuado “conforme a derecho y conforme a la norma”.

“Por parte del Gobierno de Navarra se hicieron los abonos correspondientes a derecho”, aseguró. Afirmó que para el Ejecutivo “se ha saldado la cuestión y se ha saldado de manera adecuada”.

Remírez indicó que si el gestor de la infraestuctura “considera que no ha habido por parte del Gobierno de Navarra una aplicación adecuada, ahí están los instrumentos que la norma permite”, en alusión a los tribunales.

ZUNZARREN LO NIEGA

Zunzarren señaló este miécoles que no era cierto lo que declaró Remírez y lamentó que haya tenido que llevar este asunto a los tribunales “sólo para que cumplan lo que firmaron”. “Yo los he denunciado, ya nos veremos en el juzgado. Ya sabemos que tardará cuatro años en que llegue el juicio, luego recurrirán, porque no es suyo el dinero, y serán dos años más. Y a los seis años, como no estarán gobernando, ya pagarán los siguientes”, lamentó. No obstante, señaló que lo que más le duele es el trato que ha recibido, cuando él lleva “50 años” como profesional.