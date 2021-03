Chivite dice que los centros de educación diferenciada "se han comprometido a cumplir la ley" y espera que lo hagan

Actualizada 30/03/2021 a las 11:52

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que los centros de educación diferenciada se han comprometido al "total cumplimiento" de la nueva ley educativa para poder ser concertados con el Gobierno foral y ha esperado que "cumplan" con ese compromiso.

El Departamento de Educación del Ejecutivo navarro anunció el lunes que había renovado los conciertos educativos con todos los centros de Educación Primaria de Navarra, incluidos Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga, que tienen implantado el modelo de educación diferenciada. El consejero Carlos Gimeno explicó que estos dos centros habían aceptado en su solicitud las bases normativas que, tras la entrada en vigor de la LOMLOE, no prevén conciertos con centros de educación diferenciada. Sin embargo, estos dos centros precisaron después que el Tribunal Constitucional avala la educación diferenciada y que están estudiando "cómo defender el derecho de nuestras familias a elegir la educación que quieren para sus hijos".

María Chivite ha afirmado este martes, en declaraciones a los medios antes de participar en un acto en Bertiz, que "el Gobierno y el consejero en primera persona han tenido una reunión con estos centros, se les ha expuesto la situación, se les han dado alternativas como habilitar una disposición adicional donde dice que puede haber una prórroga de un año, que incluso con una ley foral puede haber una implantación progresiva eliminando ese modelo que segrega por sexos, pero la respuesta de los centros educativos fue, y así tacharon en la casilla, el total cumplimiento de todo el bloque normativo y el bloque normativo es la Lomloe".

Así, la jefa del Ejecutivo ha afirmado que "ellos se han comprometido a cumplir y, desde luego, el Gobierno espera que cumplan, porque, como digo, así se han comprometido y así se vio ayer en la Comisión de Conciertos". "No tengo por qué no creer que vayan a cumplir, porque se han comprometido a cumplir con todo el bloque normativo, y el bloque normativo también es la Lomloe, que está en vigor y que hasta ayer mismo no se presentó ningún tipo de recurso. Todos estamos obligados a cumplir con la ley y ellos se han comprometido a hacerlo", ha afirmado.

Insistiendo en esta línea, ha asegurado que "el Gobierno espera que tal y como lo han expresado en su documentación cumplan con toda la normativa, se les ha dado alternativas y ellos han decidido cumplir con esa normativa y ahí están los documentos que lo acreditan, yo espero que así sea, claro está".

Sobre posibles consecuencias de un incumplimiento, Chivite ha afirmado que espera que "cumplan con la normativa tal y como se han comprometido y así lo han presentado en la documentación para solicitar el concierto".