El Pacto Antitransfuguismo declara "tránsfugas" a los exconcejales del PSN de Estella

Actualizada 26/03/2021 a las 11:24

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha mostrado su "satisfacción" después de que la comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo haya señalado como "tránsfugas" a los dos exconcejales del PSN que posibilitaron la aprobación de la moción de censura en marzo de 2020, junto con EH Bildu y Geroa Bai, contra el entonces alcalde de Estella, Gonzalo Fuentes (Navarra Suma).

Además, según ha señalado UPN en un comunicado, los partidos firmantes del pacto reunidos el jueves en Madrid han declarado "beneficiarios del transfuguismo" al actual alcalde de Bildu, Koldo Leoz, al resto de concejales de esta formación y al único representante de Geroa Bai en el Ayuntamiento de Estella.

Esparza ha destacado que el acuerdo "se ha tomado por unanimidad". "Ha sido el único asunto de los tratados en el que todos los partidos han estado de acuerdo", ha incidido.

"La comisión de seguimiento del pacto ha tardado un año desde que UPN solicitó que se reuniera, pero el resultado nos satisface, porque reconoce y avala lo que hemos defendido desde que se presentó esta injustificada moción de censura, esta conducta indecente y este amaño vergonzoso que vulneró la representación política obtenida en las elecciones y la voluntad mayoritaria del pueblo de Estella", ha manifestado Esparza.

El presidente de UPN ha señalado que el acuerdo del Pacto Antitransfuguismo "deja en muy mal lugar la catadura ética, moral y democrática de partidos como Bildu y Geroa Bai, que siguen sin reconocer que es un caso de transfuguismo".

Asimismo, ha criticado la "ausencia del PNV en la reunión de ayer, posiblemente premeditada ante la evidente violación del Pacto Antitransfuguismo por parte de su marca blanca en Navarra, Geroa Bai".

A este respecto, ha destacado que el texto del acuerdo señala que "las medidas previstas en este acuerdo con respecto a los tránsfugas serán igualmente de aplicación a aquellos miembros de las entidades locales que se beneficien de su conducta". Y añade que "los partidos políticos se comprometen a no aceptar en sus equipos de gobierno municipal a miembros de la corporación que se hayan convertido en tránsfugas con respecto a sus grupos de procedencia".

A la reunión del pacto acudieron todos los partidos firmantes del Pacto, salvo el PNV, esto es: PSOE, PP, Izquierda Unida, ERC, PNV, BNG, Partido Aragonés, UPN, Podemos, Ciudadanos, PSC, Foro Asturias, PRC, Galicia en Común, Cataluña en Comú y Agrupación Socialista de la Gomera.

"EL CASO NO TERMINA AQUÍ"

Javier Esparza ha advertido de que el caso de transfuguismo de Estella "no termina aquí". Así, ha recalcado que "todavía está pendiente que el Consejo de Navarra emita un informe en relación con legalidad del nombramiento del tránsfuga Jorge Crespo como teniente de alcalde y miembro de la Junta de Gobierno a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2020 ante un caso de transfuguismo en Valencia". "Y veremos si se consuma el pacto al que llegaron para la moción de censura, que para nosotros es ilegal, de sustitución del actual alcalde y beneficiario de transfuguismo, Koldo Leoz, por el concejal tránsfuga", ha agregado.

Por último, Esparza ha mencionado a Gonzalo Fuentes y el resto del grupo municipal de Navarra Suma en Estella, "un alcalde y un grupo de concejales, entregados al trabajo por su localidad y sus vecinos, que fueron removidos de sus puestos de una manera tan rastrera e injusta".

Esparza se ha mostrado "muy orgulloso del trabajo que realizaron todos ellos desde la alcaldía y del que están realizando ahora en la oposición". "En este año los estellicas están viendo la indignidad del nuevo equipo de gobierno, que únicamente responde a sus ansias de poder, y no a la voluntad de los ciudadanos expresadas democráticamente en las urnas. No me cabe duda de que Gonzalo Fuentes volverá a ser el próximo alcalde de Estella", ha concluido.