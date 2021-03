La consejera Itziar Gómez defiende un presupuesto "fuerte" para la PAC

Actualizada 25/03/2021 a las 12:01

La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Itziar Gómez, ha defendido, en el marco de negociación del nuevo plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC), un presupuesto "fuerte", además de "mantener instrumentos de protección de nuestras producciones como aranceles y contingentes, dando contenido a conceptos como la preferencia comunitaria y soberanía alimentaria".



En respuesta a una interpelación de Geroa Bai en el pleno del Parlamento de Navarra, Gómez ha afirmado que desde la Comunidad foral también se va a defender al consumidor "exigiendo etiquetados claros y con las mismas garantías sanitarias exigidas a las producciones europeas".



Y también ha reclamado un presupuesto "fuerte" para la PAC, lo que, según ha dicho, "es garantía de modelos de producción sostenibles, respetuosos con el medio ambiente y que contribuyen al gran reto que tendrá que asumir el sector en materia de lucha contra el cambio climático".



En su intervención, Itziar Gómez ha apostado por una PAC orientada a "promover producciones agrarias sostenibles, económica, social y ambientalmente, alineadas con demandas de la sociedad" y con "refuerzo de los mecanismos de regulación del mercado".



Ha destacado, además, que el Pacto Verde y las estrategias de la granja a la mesa y biodiversidad "son elementos esenciales a incorporar en la PAC en un contexto en el que la lucha contra el cambio climático va a estar presente en todas las políticas de la Unión Europea".



Ha defendido la consejera "la importancia de un sector que se ha demostrado esencial en los tiempos de pandemia, que nos ha permitido ser autosuficientes y soportar incertidumbres". Y ha reivindicado que "este sector no se merece ni debe competir en desigualdad de condiciones con terceros países".



De este modo, ha considerado necesario "marcar líneas rojas claras", ya que "no podemos permitirnos que las importaciones de productos de países terceros supongan la destrucción de tejido productivo en Europa". Entre otras cosas, ha agregado, porque "estamos exigiendo al sector garantías en materia de seguridad y salubridad alimentaria en la UE, cuestiones exigibles también a productos provenientes de países terceros en base a la reciprocidad".



"En Navarra tenemos un sector competitivo y con capacidad de aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales. No obstante, es necesario contar con un equilibrio para garantizar una adecuada protección de los productos europeos sensibles con un valor económico y social considerable en muchos casos", ha subrayado.



También ha reclamado "un etiquetado claro que no incite a la confusión al consumidor" y que "se aplique el principio de reciprocidad a las producciones que entran en la Unión Europea, mismas exigencias en materia social, sanitaria y medioambiental".

"UN SECTOR PRIMARIO FUERTE"



El parlamentario de Geroa Bai Pablo Azcona ha puesto de manifiesto que "uno de los aprendizajes de la pandemia es que necesitamos de un sector primario fuerte que no dependa de terceros países", un sector que es "estratégico" para la Comunidad foral y que afronta diversos retos. "Tenemos que tener una visión obligada comunitaria y unas políticas agrarias comunes para poder defender este sector primario", ha subrayado Azcona, quien ha apostado por una PAC que "traiga un cambio de modelo, un modelo mejor y más sostenible".



Por parte de Navarra Suma, Miguel Bujanda ha afirmado que puede estar de acuerdo con distintos aspectos relatados por el representante de Geroa Bai o la consejera, pero ha criticado que "no han dicho nada de la bajada del 10% de la PAC". "Menos autobombo, vamos a hablar de cosas en serio, tenemos muchos problemas que son locales, que por supuesto influye lo que pueda ser la PAC y los tratados de libre comercio, pero a partir de aquí vamos a seguir hablando de lo que nos toca", ha remarcado.



En representación del PSN, Virginia Magdaleno también ha defendido que "todos los productos importados tengan todas las garantías sociosanitarias". Ha señalado que la afirmación del representante de NA+ sobre la bajada del presupuesto "es en cierta parte falsa" y se ha mostrado "satisfecha" de ver que el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España "están alineados en la defensa de los intereses de la agricultura y ganadería".



Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha considerado que "se ha perdido una oportunidad para crear una PAC justa y equitativa con las personas que se dedican a la agricultura, ganadería y otros habitantes del mundo rural, proporcionando unas condiciones laborales dignas para todos los productores que apuestan por la sostenibilidad". "No va a ser suficiente con lo que se ha aprobado", ha sostenido Araiz.



La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez, por su parte, ha defendido "una PAC más justa que distribuya mejor los fondos; una PAC más sostenible vinculada a exigencias medioambientales concretas"; además de "una PAC con garantías sociales y laborales, con más fondos para la juventud y más control de las condiciones de trabajo, y más acceso de las mujeres". "La PAC debe de ser justa y equitativa, respetuosa con el medio ambiente", ha reivindicado.



Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha señalado que "tenemos una PAC con un bonito envoltorio verde, pero no tiene más" y ha lamentado que "no se avanza en la condicionalidad laboral y social de los fondos". "El texto aprobado no cuenta con suficientes compromisos sociales, laborales ni medioambientales, hay una falta clara en la justicia del reparto", ha censurado.