Induráin, sobre la abuela de Navarra sin vacunar: "Se le vacunará en su domicilio"

Actualizada 24/03/2021 a las 13:31

La consejera de Salud del Gobierno Induráin, se ha pronunciado este miércoles sobre el casos de la abuela de Navarra, de 110 años, que sigue sin vacunar, publicado hoy por Diario de Navarra.

Induráin ha afirmado conocer el caso y ha explicado que "se contactó con ella para vacunarle y ver si podía acudir al centro de salud". "Es una señora que está en su domicilio, dijo que deseaba la vacunación en domicilio, aunque no está reconocida como gran dependiente", ha expuesto Induráin, quien ha asegurado que la señora se vacunará en su domicilio.

EL CASO DE ÁNGELES ÁLAVA, DE 110 AÑOS

Según ha publicado este martes Diario de Navarra, la cascantina Ángeles Álava Jiménez cumplirá 111 años en agosto y aún no sabe cuándo le pondrán la vacuna contra la covid-19. Nadie les ha llamado, al menos hasta ayer. “No se comprende, es la mayor de Navarra y la más olvidada”, describen la situación las dos trabajadoras de los servicios sociales de Cascante que acuden a su domicilio cada mañana para asearla. Sencillamente, explica su hija Carmen Huete: “Ahora solo administran la vacuna en casa a los grandes dependientes y mi madre no ha sido valorada como tal. Pero, claro, cumplirá 111 años y yo, que soy también su cuidadora, cumpliré 87”. Carmen no disimula su impotencia después de un año encerradas. Más aún, cuando hace dos meses acudieron a vacunar a un vecino del barrio con más de 90 años. “Qué les hubiese importado caminar 100 metros más y llegar hasta aquí y ponérsela”, dice, con desánimo.

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea comenzó a vacunar el 2 de marzo a los mayores de 80 años. Según su estrategia y siguiendo criterios de “prioridad y vulnerabilidad”, teniendo en cuenta la disponibilidad de dosis y el tipo de vacunas, informaban en febrero, la inmunización de la población mayor de edad la llevarían a cabo en dos grandes fases. La primera, comprendería el grupo “más vulnerable”, de mayores de 80 años (34.800 personas) y, dentro de ellos, por los que tienen más de 90, apuntaban. No obstante, más allá de estas cuestiones operativas, explicaban, el departamento subrayaba que las personas de mayor edad “susceptibles de ser vacunadas en cada momento” serían contactadas por teléfono. “Por tanto, estas personas no tienen que realizar ninguna gestión más allá de esperar a recibir esa llamada telefónica”, tranquilizaban.

