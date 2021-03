Dos jóvenes migrantes no acompañados que comparten piso hacen la compra.

La Coordinadora Antirracista de Navarra se ha manifestado en Pamplona para pedir “derechos para todas las personas”.

La manifestación, que ha partido de la plaza del Baluarte, ha comenzado con la lectura de testimonios de personas migrantes, para continuar por la avenida de la Baja Navarra y finalizar en la Plaza del Castillo, donde se ha leído el manifiesto.

La manifestación ha conmemorado el Día Internacional de la Eliminación de toda forma de Discriminación Racial, en recuerdo de la matanza de Sharpeville, “donde murieron asesinadas por disparos de la policía al menos 69 personas”.

Han lamentado que “55 años después de aquella matanza, vemos cómo ese mismo racismo que lo sustentó, sigue formando parte de la estructura social, política y económica en todo el mundo”.

En el recorrido han gritado consignas como “nativa o extranjera, la misma clase obrera” o “Europa tiene las manos manchadas”.

En los testimonios relatados a lo largo del recorrido, señalaban vivencias cotidianas y denunciaban que “por ser de Marruecos no me alquilan ningún piso” o “por ser marroquí me para la policía cinco veces al día”.

En la primera parada, realizada en la estación de autobuses, han señalado “el aumento de los controles policiales racistas, detenciones injustificadas, citaciones trampa ante la Brigada de extranjería”. Unos hechos que “no son excepcionales, forman parte de una estrategia de control y criminalización de la población migrante y racializada”.

La segunda parada ha sido en la Delegación de Gobierno, donde han visibilizado “la reivindicación de la regularización de todas las personas sin requisitos” y han pedido la derogación de la Ley de Extranjería.

La tercera parada ha sido ante el Palacio de Navarra, sede del Gobierno, donde han denunciado “las expresiones del racismo que forman parte de nuestras vidas cotidianas: en el acceso a derechos fundamentales como la vivienda, la sanidad, la educación, en lo laboral en forma de explotación”.

Aquí han señalado desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) del Casco Viejo que el Ayuntamiento de Pamplona “debe abrir los pisos que tiene y que están vacíos”, que cifran en unos 100. Han denunciado que “no ha habido acción” por parte del consistorio ante “una situación grave de emergencia habitacional”.

“Tienen dinero para pagarla, pero no tienen acceso a ellas”, y han pedido a la sociedad navarra que “alquile sus pisos, porque pagamos, y solo queremos que niños y niñas tengan un techo”.

También han denunciado la “precarización de aquellos nichos laborales donde el sistema sigue encajando a la clase trabajadora desregularizada”, como los sectores de cuidados y limpieza, hostelería y agricultura.

En el manifiesto, leído en la Plaza del Castillo, han señalado que “cuando miramos la actualidad, vemos el auge de la extrema derecha y el discurso de odio como una ofensiva racista a nivel mundial”.

También han denunciado que “las políticas migratorias y de asilo son un buen ejemplo del racismo institucional”, y que están “exclusivamente centradas en el control, el cierre y la externalización de fronteras”.

Los participantes portaban carteles solicitando derechos para todas las personas, señalando que “somos de color”, no sobran inmigrantes, sobran racistas”, o “inor ez da ilegala” (nadie es ilegal). EFE