I-E y Podemos piden a Sánchez que cumpla el acuerdo sobre el alquiler

Actualizada 19/03/2021 a las 12:52

Izquierda-Ezkerra y Podemos han registrado una moción en el Parlamento de Navarra, en la que se insta al Ejecutivo central al cumplimiento del acuerdo de gobierno en lo referido a limitar mediante una ley de vivienda el precio de los alquileres de viviendas, "para acabar así con la actual especulación del mercado inmobiliario".



En un comunicado, Izquierda-Ezkerra ha hecho referencia al acuerdo programático firmado entre el PSOE y Unidas Podemos que "da sustento al actual Gobierno del estado y recogía entre sus diversos compromisos políticos la regulación del precio de los alquileres de vivienda". "Recientemente hemos conocido que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana planea aplicar únicamente incentivos fiscales para tratar de bajar los precios del alquiler, lo cual sin lugar a dudas conllevaría un incumplimiento flagrante del acuerdo de gobierno de coalición por la parte socialista", ha indicado.



La coalición formada por Izquierda Unida de Navarra y Batzarre ha expuesto que "esta medida significaría la asunción de las propuestas de la patronal inmobiliaria, la cual apuesta por un modelo que beneficia a los grandes tenedores de vivienda, en lugar de establecer obligaciones que haga aflorar inmuebles vacíos que bajen el alquiler". "Consideramos que esta propuesta no sólo incumple el acuerdo de Gobierno por no incluir la regulación de precios del alquiler, sino que además es totalmente antisocial al promover que quien más tiene, y más ha contribuido a hinchar la burbuja inmobiliaria, se beneficie en mayor medida de estos incentivos sostenidos con el dinero de todos. Esta propuesta beneficia directamente a los especuladores, y no a quien viene sufriendo la especulación inmobiliaria", ha comentado.



Por ello, Izquierda-Ezkerra ha registrado una moción en el Parlamento de Navarra junto con Podemos, en la que se insta al Gobierno de España al cumplimiento del acuerdo de gobierno en lo referido a limitar mediante una ley de vivienda el precio de los alquileres de viviendas.

"La propuesta anunciada no recoge ninguna medida dirigida a los grandes propietarios constituidos*en empresas como Blackstone y el resto de fondos buitre que son los verdaderos responsables de la especulación con la vivienda, los cuales podrían seguir cobrando alquileres abusivos como hasta ahora a la par que seguir especulando con el derecho a la vivienda. Frente a todo ello, consideramos que la Ley de Vivienda debe establecer obligaciones para estos fondos especuladores, responsabilizándoles directamente del aumento del precio del alquiler en España y de generar artificialmente una burbuja a través de la retención de vivienda vacía y otros mecanismos", ha añadido.