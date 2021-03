Navarra frena el aumento de nuevos contagios de covid y vuelve a la meseta

Actualizada 16/03/2021 a las 06:00

El aumento de contagios que se registró durante la primera semana de marzo, tras cinco semanas de descensos, se ha frenado. Navarra detectó la semana pasada, entre el 8 y el 14 de marzo, 380 nuevos casos, lo que supone un descenso del 9% respecto a la semana anterior. Los datos son una buena noticia después del ‘susto’ con el que comenzó marzo: la rotura de la tendencia descendente en los casos con un incremento del 9% en afectados.

Salud puso de manifiesto que había que seguir con detalle los datos de coronavirus en Navarra para conocer la evolución de la pandemia. Y el momento era delicado. A la flexibilización de las medidas restrictivas en hostelería y aforos se sumaba el aumento de la circulación de la cepa inglesa, que es más contagiosa, y que está detrás del 65% de los nuevos casos, según los últimos datos.

En este marco, la semana pasada ha mostrado que, al menos de momento, estos dos aspectos no han impactado en un mayor número de casos. Con todo, las autoridades sanitarias siguen apostando por la prudencia, sobre todo en la próximas jornadas festivas, para no dar pie al coronavirus a que se propague. De hecho, en la última jornada se diagnosticaron 40 casos, una cifra que no se veía desde el 17 de julio.

La tasa de positividad se situó en el 4,2%, la cifra más alta de la semana, aunque hay que tener en cuenta que se realizaron 946 pruebas (605 PCR y 341 test de antígenos). Por contra, a lo largo de la semana se rozaran las 2.000 pruebas casi todos los días.

LA SITUACIÓN EN LOS HOSPITALES NO SE MUEVE

La detección de nuevos casos es ahora similar a la de mediados de julio, cuando comenzaron a sucederse los primeros brotes en la ‘nueva normalidad’, pero la situación hospitalaria en este momento dista bastante de la que había a mitad de julio: con 10 pacientes con covid-19 ingresados y uno en la UCI. Por contra, actualmente hay 73 personas hospitalizadas, tras los 5 ingresos de la última jornada /uno en UCI). De ellas, 16 se encuentran en la UCI. La situación es estable pero apenas se ha movido en una semana, aunque sí ha habido un ligero descenso en los nuevos ingresos (de 31 a 27). Así, el 8 de marzo había 79 ingresados y ahora son 73 mientras que en la UCI sigue habiendo 16 personas.

DESCENSO EN LA MORTALIDAD

La mortalidad por covid-19 se redujo la semana pasada. Se registraron 7 defunciones por coronavirus frente a las 10 durante la semana anterior. Navarra ha pasado dos días consecutivos sin fallecimientos y, en este momento, los decesos desde el inicio de la pandemia con prueba confirmada ascienden a 1.115.

LIGERO AUMENTO DE LA INCIDENCIA

La incidencia de coronavirus en Navarra a 14 días se sitúa en este momento en 126,72 casos por cien mil habitantes, muy cerca de la media nacional que es de 128,97 casos, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. La incidencia ha subido ligeramente, arrastrada por los datos de principios de mes, ya que el viernes pasado era de 124,12 casos. Navarra es actualmente la sexta comunidad con mayor incidencia, en un ranking que encabeza Madrid con 223 casos por cien mil habitantes. Únicamente Ceuta y Melilla superan esta cifra. El resto de comunidades que están por encima son Aragón, Asturias, Cataluña y País Vasco.