Actualizada 15/03/2021 a las 06:00

"¡Que me he enamorado! ¡Me he enamorado de un amigo ruso!". Así suena el grito de resistencia de una jardinera de Pamplona de 44 años a las nueve de la mañana, dos días antes de que se cumpla un año del inicio oficial de la pandemia. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) daba a conocer el nombre de la enfermedad que comenzó a propagarse en la ciudad china de Wuhan. El director de la organización, Tedros Adhanom, explicaba entonces que el nuevo nombre de covid-19 es