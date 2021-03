Una investigadora de la UPNA publica que a principios del siglo XX se produjeron infanticidios en España

Actualizada 14/03/2021 a las 16:38

La profesora e investigadora de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) Rebeca Echávarri Aguinaga, adscrita al Institute for Advanced Research in Business and Economics (INARBE), ha publicado un artículo científico en el que analiza el infanticidio, la muerte por negligencia y el ocultamiento de nacimientos de niñas en España en las primeras décadas del siglo XX.

Esto ocurría, según la investigadora, "porque las mujeres no tenían suficiente valor en la sociedad como para que sus familias fuesen hasta el registro a registrar su nacimiento o porque se quería evitar que tuvieran derecho a la herencia". El artículo ha sido publicado en la revista especializada en Historia Económica 'Cliometrica', de la editorial Springer.

Según añade la autora, el registro de nacimientos femeninos antes de la guerra civil española "era normal", pero a partir de ella hubo un descenso "que no es compatible con lo que sería biológicamente esperable", es decir, "que la presión de la guerra civil provocó un aumento de la discriminación al nacimiento". En concreto, la investigadora calcula que la cifra de niñas recién nacidas que deberían aparecer en los registros y no lo hacen podría superar las 200.000.

Además de ello, la autora del artículo concluye que la discriminación tuvo efectos multiplicadores que se reflejan "en un aumento de la mortalidad en la infancia y la niñez en las regiones en las que la mujer tenía un menor poder de negociación en el hogar". "En economía se dice que la mujer tiene un mayor poder de negociación cuando participa en las tareas productivas. Hoy en día, sería la participación en el mercado laboral y su nivel educativo", apunta. Rebeca Echávarri es también autora de un estudio sobre los abortos selectivos por sexo que se producen en la actualidad en India.

TRAYECTORIA DE REBECA ECHÁVARRI

Rebeca Echávarri Aguinaga es licenciada y doctora en Economía por la Universidad Pública de Navarra, con premio a la mejor tesis doctoral en Ciencias Sociales y Jurídicas entre 2006 y 2008. Ha trabajado como docente e investigadora, además de en la UPNA, en la Universidad de Glasgow (Reino Unido), en la Universidad de Padua (Italia) y en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU).

Su trabajo se desarrolla en el área de la economía del desarrollo y, en particular, en el estudio de la discriminación por razón de sexo. A lo largo de su carrera, ha desarrollado diferentes líneas de investigación que engloban tanto trabajos teóricos como empíricos.

El enfoque teórico de su trabajo parte de la economía del comportamiento y el empírico incluye tanto el análisis de microdatos como de datos agregados a nivel regional. "Mi estrategia de identificación preferida está basada en la intuición experimental: diseño de experimentos, explotación de discontinuidades aleatorias, o análisis de diferencias en diferencias", indica la investigadora.

