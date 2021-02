Actualizada 28/02/2021 a las 16:24

La Policía Foral ha atendido este fin de semana 31 requerimientos ciudadanos, 19 de ellos relacionados con posibles incumplimientos de la normativa anti covid, que se han saldado con 76 denuncias administrativas.



Según informa en una nota, el viernes se realizó por la tarde noche, conjuntamente con la Policía Municipal de Pamplona, el servicio de control en el casco antiguo de la capital.



Además fueron movilizadas patrullas a Mutilva (varias personas en local de ocio incumpliendo medidas COVID), Noáin (posible fiesta en garaje), Pamplona (posible fiesta en domicilio), Corella (persona ebria generando problemas y posible fiesta en piso con trece personas identificadas y diez propuestas para sanción), Burlada (posible fiesta en domicilio, personas convivientes).



El sábado y esta madrugada, además del servicio especial en Pamplona y el dispositivo preventivo realizado en Alsasua, se han movilizado recursos policiales por celebración de fiestas en domicilios privados en Huarte (identificación de menores y se les realiza propuesta de sanción), Marcilla (Identificación y varias propuestas de sanción), Bera (se localizan en proximidades a varios jóvenes en horario de toque de queda y se les propone para sanción) y Carcastillo (cinco jóvenes identificados y propuestos para sanción).



Además, se acudió a Elizondo (reunión de personas en vía pública superando los límites establecidos), Arbizu (posible de incumplimiento de medidas covid en establecimiento de restauración (aforo, no hay infracción), Villava (varios jóvenes propuestos para sanción por participar en fiesta en nave abandonada y por posible botellón, no hay infracción), y Beriáin (posible botellón, no hay infracción).



También se ha acudido a Oricain (posible fiesta en nave industrial. Se denuncian distintas infracciones de seguridad), Tudela (personas incumpliendo medidas covid, no hay infracción) y Caparroso (fiesta en bajera. Cuatro personas propuestas para sanción).



También, por peleas se han movilizado recursos a Pamplona (pelea entre dos mujeres), Fustiñana (posible pelea entre un adulto y un menor), Gorraiz (el viernes por pelea entre unas 20-30 personas con varias identificaciones y el sábado por nueva pelea multitudinaria en la que los agresores huyeron a la llegada de las patrullas) y Orkoien (supuesta pelea en domicilio. Se denuncia al alertante por movilización de recursos policiales sin justificación).



Por discusiones se ha acudido a Ayegui (conflicto familiar) y Orkoien (discusión de pareja) y por molestias a Pamplona (persona tirando piedras a vehículos, se le identifica y no hay daños), Mutilva (personas ebrias alborotando en interior de bar), Berriozar (aviso por gritos y patrulla realiza mediación), Viana (golpes y gritos en domicilio) y Huarte en apoyo a la Policía Municipal de la localidad por la concentración de vehículos en el polígono de Areta.

