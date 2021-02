La soledad en mayores es tan mala como 15 cigarrillos diarios

Actualizada 13/02/2021 a las 18:43

Un estudio afirma que la soledad en personas mayores puede ser tan mala como fumar 15 cigarrillos diarios, según un estudio presentado este sábado 13 de febrero por Lares Navarra y Familiados.

Durante una jornada para dar a concer una guía de buenas prácticas en el cuidado de personas mayores, para lo que se busca mecenazgos privados, los responsables han sostenido que "vivir en comunidad no es sinónimo de no sentir soledad" ya que "muchos residentes tienen carencias familiares, no tienen amigos dentro de la residencia y ello genera sensación de soledad".

En este sentido Beatriz Lacabe ha subrayado el "factor de riesgo" que supone la soledad para las personas mayores y subrayado que el aislamiento social puede fomentar depresión, insomnio, el deterioro cognitivo o el progreso de la demencia.

Del mismo modo, ha dicho, puede ser causa de hipertensión, obesidad, estrés psicológico y, en último término, de mortalidad.