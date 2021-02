Actualizada 12/02/2021 a las 07:39

Los casos de coronavirus en Navarra se quedan por tercer día consecutivo por debajo del centenar y en las últimas horas se han registrado 97 nuevos contagios, la misma cifra que en la jornada anterior. Del mismo modo que ocurría este jueves, los datos avanzados hoy por Salud suponen un descenso de más de la mitad en relación a los registrados hace una semana, cuando los casos se situaban en 225.

Burlada es la zona más afectada por el coronavirus en la última jornada con 8 casos. Le sigue en la lista Ansoáin, con 6, y la Txantrea con 5. Desde Elizondo, Sarriguren, Azpilagaña y Barañáin han notificado 4 positivos respectivamente.

VACUNACIÓN

La vacunación en Navarra en la población general frente a la covid-19, empezando por los mayores de 80 años, podría comenzar antes de lo previsto, a tenor de los datos que maneja el departamento de Salud. En concreto, prevé iniciar el llamamiento a los 41.400 mayores de esta edad al comenzar marzo, cuando al principio se pensaba al llegar la primavera. Así lo indicó este miércoles la consejera de Salud, Santos Induráin, durante la presentación de la estrategia de vacunación.

SEMANA SANTA

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha defendido, al ser preguntada por la Semana Santa, que "aún no se puede desescalar" y el proceso de transición se debe hacer "poco a poco" porque "no se puede elegir entre economía y salud, ya que son vasos comunicantes y no excluyentes".